Ecco dove vedere film gratis

Le piattaforme digitali per l’accesso ai contenuti multimediali hanno rivoluzionato il mondo dell’entertainment. Ora, per guardare un bel film non è più necessario andare al cinema. Siamo convinti che godersi un film sul divano anziché in una sala cinematografica non sia la stessa cosa.

Eppure i siti di intrattenimento rappresentano un’alternativa molto apprezzata dal pubblico. Molti di essi hanno in comune il pagamento di un canone di abbonamento mensile. Non tutti, però, hanno la possibilità di spendere decine di euro per un pur valido motivo.

Esistono tuttavia altre piattaforme che consentono vedere film e varie trasmissioni televisive in maniera del tutto gratuita. Ecco, allora, dove vedere film gratis.

YouTube

Niente di più banale, vero? Magari non ci si pensa istintivamente, ma il tubo offre una marea di film a titolo gratuito. Scordiamoci però di trovare le ultime pellicole uscite in calendario, per di più in alta definizione

Ciononostante, sul canale multimediale più importante al mondo non è raro trovare il film che stiamo cercando. Per facilitare le ricerche, consigliamo di iscriversi ai canali degli esperti e degli appassionati di cinema. Qui possiamo trovare raccolti molti film di vari generi.

RaiPlay

Il servizio pubblico da qualche anno ha preso atto dell’evoluzione del mondo dello spettacolo. Per non essere da meno rispetto alla concorrenza (vedi Mediaset) o ai grandi colossi come Sky e Netflix, la Rai ha aperto un suo sito di contenuti. Si chiama RaiPlay, anche qui possiamo trovare numerosi film oltre a ben 14 canali Tv. Il tutto gratuitamente.

Mediaset Play

Discorso analogo alla Rai, vale per Mediaset. La grande azienda di Cologno Monzese ha inaugurato nel 2018 Mediaset Play, un portale per l’accesso ai contenuti in streaming via internet.

Sul sito è possibile vedere gratuitamente e quando si vuole (on demand) le repliche delle trasmissioni della rete, i documentari e le fiction. L’offerta non finisce qui: sono disponibili molti titoli di film divisi per genere. Spesso vi si trovano quelli proposti recentemente sui canali Mediaset in prima serata.

Ecco quindi dove vedere film gratis.