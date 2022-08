Ecco dove fare trekking e una passeggiata facile in montagna vicino a Milano

Siamo ritornati dalle vacanze, magari reduci da qualche bella camminata in montagna. La città, purtroppo, non offre grandi spazi dove poter mettere in pratica la nostra passione. Il che ci porta a cercare l’occasione per scappare, magari solo un giorno, e riassaporare le atmosfere delle ferie.

E pensare che, a volte, basta veramente poco, con la macchina, per cambiare panorama. In tutti i sensi, visto che quello che ci aspetta in certi luoghi, è suggestivo. E anche se non si è dei patiti della montagna, si possono fare delle belle passeggiate sfruttando molti percorsi della Lombardia.

Anche in Lombardia ci sono dei bellissimi luoghi dove poter fare trekking senza invidiare altre Regioni

Magari, imitando Indiana Jones, attraversando una passerella mozzafiato che unisce due borghi suggestivi. Ad esempio, chi abita a Milano invidia, in un certo senso, gli abitanti di Regioni dove le montagne sono diventate famose. Eppure, anche i milanesi dovrebbero sentirsi fortunati. Basta saper cercare, in Lombardia, tanti luoghi particolari, belli da scoprire, dove camminare in mezzo alla natura. Allora, ecco dove fare trekking e una passeggiata facile in montagna.

A partire dal sentiero dell’Alpe di Giumello. È di difficoltà facile perché si parte già dall’alto e dovremo camminare poco. Basta lasciare la macchina proprio a Alpe Giumello e seguire, a destra, il sentiero che porta al Monte di Muggiò, 300 metri di dislivello. Da lì, poi, possiamo scendere verso il villaggio. Una vista spaziale dove scattare bellissime foto.

In questo luogo i milanesi si recano a sciare in inverno, ma offre passeggiate suggestive anche in questa stagione

I milanesi conoscono molto bene i Piani dei Resinelli e, in genere, è il primo luogo dove ci si reca quando s’inizia a fare trekking. O per imparare a sciare. Si trovano nelle Prealpi lombarde, ai piedi del gruppo delle Grigne. Offrono una vista non indifferente al visitatore, che spazia fino al Monte Rosa.

I Piani dei Resinelli sono a 1.300 metri sul livello del mare e si trovano a circa 30 minuti da Lecco. Ci sono alcune passeggiate, oltretutto, facili da fare come Piani Resinelli – Belvedere – Coltignone – Piani Resinelli (Parco del Valentino), che dura circa 2 ore e 30 minuti.

Ecco dove fare trekking e una passeggiata facile in montagna vicino a Milano

Un terzo posto da andare assolutamente a visitare con una camminata è in provincia di Bergamo. Sono le cascate di Vertova. Bisogna seguire, da Bergamo, le indicazioni per Val Seriana e poi Vertova, dove ci sono varie possibilità di parcheggio.

Da qui, ci si dirige verso la Via dei Cinque Martiri, costeggiando il fiume. Qui vedremo paesaggi da fiaba, tra ruscelli, prati verdi e boschi. Fino ad arrivare alla bella cascata. In pratica, un percorso che ci impegnerà per 2 ore dal centro abitato, con un dislivello da 400 a 670 metri sul livello del mare.

