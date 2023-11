Ecco cosa vedremo, a Natale, su Netflix, Sky e Apple Tv. Prepariamoci ad una valanga di film e serie tv imperdibili

Manca un mese a Natale, ma già si conoscono i palinsesti di alcune delle principali piattaforme a pagamento. Ad esempio, possiamo già vedere cosa vedremo su Sky e Netflix, di importante, a dicembre. Ecco i principali appuntamenti con film e serie Tv del prossimo mese.

Da oggi, parte il conto alla rovescia per il prossimo Natale. Tra un mese esatto saremo alle prese con gli “A te e famiglia”, rito al quale è impossibile sottrarsi durante il periodo natalizio. Con le solite promesse di rivedersi per un caffè, passate le feste.

Per rilassarsi dalla corsa ai regali, di quella agli addobbi natalizi e alle cene con colleghi, parenti e amici, cosa c’è di meglio di un bel film a casa? Magari, rivedendo quello che ha incassato più di tutti, in Italia. E, allora, prepariamoci a un periodo davvero ricco di proposte, perché ecco cosa vedremo, a Natale, su Netflix, Sky e Apple Tv. Un ricco palinsesto che ci regalerà tante prime visioni davvero interessanti e imperdibili. Insomma, val la pena scoprirle tutte segnarsele in agenda.

Sky ha, come sempre, allestito un ricco palinsesto per i suoi abbonati. Ecco quali film vedremo

Partiamo da Sky. La grande notizia è che, a dicembre, parte Non ci resta che il crimine – la serie che prende spunto dalla fortunata saga cinematografica italiana. Saranno sei puntate, con i protagonisti dei film che si ritroveranno, probabilmente, alle prese con altri viaggi nel tempo. La settimana natalizia di Sky parte, il 18, con Retribution, dove Liam Neeson è un dirigente di banca che si trova una bomba in macchina. Se ferma la vettura, muore.

Lacrime per Spoiler Alert, tratto da una storia vera, quella di due uomini che si innamorano, ma che devono fronteggiare il tumore terminale di uno dei due. Il 22 dicembre, per gli amanti dei fumetti, ecco Shazam! Furia degli dei con il simpatico supereroe alle prese con una grave minaccia.

Ecco cosa vedremo, a Natale, su Netflix, Sky e Apple Tv. Tanti film da non perdere

La Vigilia di Natale, Sky propone Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse, con un cast d’eccezione per raccontare la formazione e crescita di un ragazzino del Queens. A Natale, si ride con De Luigi e la Raffaele, protagonisti di Tre di troppo. Qui, una coppia che non vuole figli, se ne ritrova, per magia, tre. Il 26, invece, ecco il cartone Super Mario Bros – Il film.

Di Netflix non si conoscono ancora tutti i film in uscita. Di certo, ci saranno, dall’8/12, l’apocalittico Il mondo dietro di te, con Julia Roberts e Ethan Hawke. Dal 20 dicembre, Bradley Cooper sarà il protagonista di Maestro, nei panni di Leonard Bernstein. Da non perdere, dal 22/12, Rebel Moon, diretto da Zack Snyder, film in due parti ambientato nello spazio. Tra le serie, da segnarsi è Berlino, che è lo spin-off de La casa di carta. Infine, su Apple Tv, dal 15/12, ecco Mark Wahlberg protagonista della commedia The Family Plan.