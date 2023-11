Sai qual è il film più visto, in Italia, di tutti i tempi? Se pensi sia Avatar, ti sbagli di grosso. Ecco chi ha venduto più biglietti

I cinema stanno riprendendosi, dopo la pandemia, anche se con grande fatica. Almeno, grazie alla Cortellesi, a Barbie e a Oppenheimer, il botteghino ha ripreso a vendere tanti biglietti. Sai qual è il film che, da noi, ha strappato più biglietti di tutti? Se pensi sia Avatar, ti sbagli di grosso. Ecco di chi si tratta.

La gente è tornata a fare la fila per entrare nei cinema. Non capitava da tempo, ma questo 2023, almeno, ha rappresentato una bella base di ripartenza per la settima arte. Prima con Barbie, poi con Oppenheimer e ora con C’è ancora domani, gli incassi hanno ripreso a volare.

Per dire, la Cortellesi, con il suo film, la scorsa settimana, ha superato quota 7 milioni che, per un titolo italiano, è un risultato notevole. Battendo il Trio, come miglior incasso italiano dopo il Covid. Anche se è tutto il movimento della settima arte che, in questo 2023, ha visto, finalmente, sorridere gli esercenti. Perfetto, ma ti sei mai chiesto quale sia il film che, in assoluto, nella storia del cinema, in Italia, ha venduto più biglietti?

Sai qual è il film più visto, in Italia, di sempre? Se consideriamo gli spettatori, non è certo Avatar

Se guardiamo, agli incassi, non ci sono dubbi. Avatar è il film che ha messo in cassa più euro. Ad oggi, il film di Cameron ha incassato la bellezza di 68.675.722 euro. Ci è andato, molto vicino, Quo vado? con Checco Zalone, che è un po’ il re Mida del cinema di casa nostra. Il film del 2016, infatti, aveva racimolato, al botteghino, 65.365. 676 euro.

Non che sia una novità, per lui. È anche terzo con Sole a catinelle (51.936.318 euro), quinto con Tolo Tolo (46.201.300 euro) e settimo con Che bella giornata (43.474.047 euro). Eppure, nessuno di questi film è stato tra i più visti in Italia, se guardiamo a tutti i tempi.

Non penserai mai a chi è in testa alla classifica dei più visti in Italia

Perché ci sono film che hanno richiamato in sala più spettatori, ma con incassi più bassi per via del costo del biglietto. Per non fare torto a nessuno, allora, Paolo Fiorelli, di TV Sorrisi e Canzoni, aveva stilato una classifica basandosi solo sugli spettatori.

Ovvero, sui biglietti staccati. Ebbene, al primo posto c’è Il dottor Živago del 1965, che venduto 22.900.000 biglietti. Secondo? Il padrino, con 21.827.533 spettatori, mentre terzo è I dieci comandamenti che richiamò in sala 16.800.000 paganti.