Il cane, a modo suo, comunica sempre con il proprio padrone. E ci sono dei periodi in cui ha più bisogno di lui. Questo perché, in alcuni momenti della vita dell’animale, si attraversano delle fasi che lo spaventano. E il supporto della propria famiglia umana è fondamentale. Per esempio, quando il cane, in questo caso la femmina, ha il ciclo mestruale, bisogna adottare dei comportamenti specifici. Soprattutto perché la nostra amica a quattro zampe presenterà dei segni che faranno capire che ha bisogno di maggiori cure. Perciò, ecco cosa si dovrebbe fare quando la notra cagnolina ha il ciclo mestruale.

Cosa fare quando il cane ha il ciclo mestruale?

Per prima cosa, bisogna capire se si vuole far affrontare una gravidanza al proprio animale. Se così non dovesse essere, bisognerà stare molto attenti quando la si porta fuori. Sarà davvero comune, infatti, che i cani maschi proveranno ad approcciarla, sentendo il richiamo della natura. Inoltre, il momento del ciclo mestruale è piuttosto pesante per la nostra amica pelosa. In questo momento, andrebbe coccolata in continuazione e protetta. Perciò, la cosa migliore, sarà darle ogni tanto il suo cibo preferito, farle tante coccole e starle vicino il più possibile.

E se invece si vuole una cucciolata?

Se invece un padrone volesse una cucciolata dal proprio cane, le cose cambiano decisamente. Ovviamente, le accortezze e le coccole andranno sempre fatte. Ma, per quanto riguarda l’accoppiamento, la cosa migliore sarà sicuramente quella di rivolgersi a un veterinario. Il medico, infatti, potrà verificare se la cagnolina è in ovulazione, indicando in questo modo il momento migliore per rimanere incinta. E, soprattutto, potrà controllare che non ci sia il rischio di infertilità.

Dunque, ecco cosa si dovrebbe fare quando la nostra cagnolina ha il ciclo mestruale.

