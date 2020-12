Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa è una ricetta semplice da preparare. Caratteristica di questo piatto, oltre alla golosità è il fatto che si adatta a svariati condimenti e farciture. Pertanto lasciare spazio alla fantasia (e alla gola) e lasciarsi ispirare! Oggi proponiamo un antipasto a base di pesce che stupirà tutti: le crespelle rustiche al salmone.

Ingredienti

300 gr. di salmone affumicato;

250 ml. di latte;

2 uova;

40 gr. di burro;

200 gr. di farina;

200 ml. di yogurt greco;

2 cucchiai di succo di limone;

erba cipollina;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare le crespelle

Rompere le uova in una ciotola, aggiungere sale e pepe e sbatterle con una forchetta. In un’altra ciotola setacciare la farina e versare piano piano le uova sulla farina mescolando. In questa fase, attenzione a non far formare grumi. Aggiungere il latte poco alla volta e mescolare usando una frusta. Poi, far sciogliere un cucchiaio di burro e unirlo al composto. Coprire la ciotola e farla riposare in un luogo tiepido per 30 minuti.

A questo punto, imburrare una padella antiaderente e farla scaldare bene. Portare la padella lontano dai fornelli e, con l’aiuto di un mestolo, versare al suo interno mezzo mestolo di composto. Fare attenzione a ruotare bene la padella mentre lo si fa: questo permetterà di distribuire il composto in maniera omogenea su tutta la padella. Rimetterla sui fornelli e far cuocere per 1 minuto, dopodiché con una paletta, girare la crespella e farla cuocere per altri 30 secondi sul lato opposto. Una volta cotta, trasferirla in un piatto e ripetere l’operazione per le altre crespelle.

Preparare la farcitura

Con l’ausilio di un robot tritatutto, trasferire metà salmone nel robot, bagnare con un cucchiaio di succo di limone e pepare. Frullare e versare il contenuto in una ciotola. Dopodiché incorporare lo yogurt greco, mescolare con una spatola e mettere in frigorifero.

Tagliare dunque a cubetti il salmone restante e peparlo. Aggiungere un cucchiaio di succo di limone ed erba cipollina tritata. Amalgamare quindi la crema ai dadini di salmone. Adesso, spalmare il composto sulla crespella e piegarla a ventaglio. Ripetere l’operazione per ogni crespella. Una volta terminata la farcitura, si può servire un antipasto a base di pesce che stupirà tutti. Provare per credere!

