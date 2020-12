I disturbi della tiroide, come tiroidite di Hashimoto, ipotiroidismo e ipertiroidismo, sono piuttosto diffusi e diversificati. Le complicazioni cliniche associate a queste patologie variano da caso a caso per tipologia e gravità. Per questo motivo necessitano di cure mirate e vanno sottoposte all’attenzione di un endocrinologo.

Tuttavia è possibile affiancare alle cure tradizionali anche dei rimedi naturali che possono coadiuvare la medicina allopatica. Per chi invece crede in metodi e in terapie alternative, ci sono soluzioni come la cristalloterapia, che utilizzano pietre e cristalli. Ebbene secondo questa scuola di pensiero ogni minerale ha una specifica energia e funzione. Dunque la collocazione in corrispondenza del chakra equivalente, può alleviare determinati tipi di malesseri.

Nel caso specifico della ghiandola della tiroide, il chakra corrispondente è il quinto, ed è posizionato all’altezza della gola. Secondo la medicina orientale, il quinto chakra rappresenta il centro energetico della comunicazione e della creatività. I colori del quinto chakra sono il blu e l’azzurro ed i minerali deputati alla cura degli organi e delle ghiandole ad esso collegato avranno dunque queste sfumature di colore. Ragion per cui indossare delle collane con le pietre di queste tonalità può essere di aiuto per alleviare i malesseri della tiroide. Ovviamente sempre per chi crede a teorie alternative.

Ecco cosa indossare se si soffre di disturbi alla tiroide

Dunque una cosa che può rivelarsi molto utile per chi ha un malfunzionamento tiroideo è quella di indossare una collana con un ciondolo realizzato con la giusta pietra. La scelta è vasta e si adatta a tutte le tasche. Ebbene, si può optare per i lapislazzuli, l’acquamarina, l’agata blu, il turchese, fino allo zaffiro.

Gli esperti di cristalloterapia raccomandano di lasciare riposare la collana nel sale grosso per qualche ora a seguito di un prolungato utilizzo e, generalmente, ogni 10 giorni, affinché il minerale prescelto conservi le sue proprietà curative. Oltre alla solita pulizia, suggeriscono di posizionare ogni tanto le pietre alla luce del sole o della luna, meglio ancora se piena. Questo permetterebbe ai minerali di “ricaricarsi” di energie per espletare il loro potere.

Ricordiamo che è sempre necessario rivolgersi ad uno specialista in caso di malattia tiroidea.

