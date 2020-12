Per il pranzo del 25 dicembre, ecco le 4 idee e i consigli utili per apparecchiare la tavola a Natale. Dalla scelta del centrotavola ai segnaposto, passando per la scelta giusta delle posate e dei tovaglioli. Perché per vivere a tavola la magia del Natale non basta solo servire delle prelibatezze. In quanto pure le scelte decorative possono contribuire a rendere un pranzo davvero perfetto sotto le feste.

Il centrotavola. La scelta ottimale per il centrotavola a Natale è una composizione floreale facendosi, magari, consigliare dal proprio fiorista di fiducia. Oppure, in alternativa, si può decorare il centrotavola con le candele e con i decori natalizi. Per poi completare la decorazione con dei rametti freschi di pungitopo.

I segnaposto. Come idea di segnaposto è possibile sempre dare sfogo alla propria creatività. Ma, in ogni caso, occorre evitare che questi a tavola siano troppo ingombranti. Un’idea low cost, e nel contempo carina, per i segnaposto, per esempio, potrebbe essere quella di un cartoncino rosso sul quale appiccicare il nome dell’ospite oppure la sua iniziale.

Le posate. Per dare un tocco di raffinatezza al pranzo di Natale, se disponibili, si può optare per le posate in argento rispetto a quelle in acciaio. Inoltre, per quel che riguarda i bicchieri, questi devono essere fatti di vetro trasparente. E quindi non colorati. E anche differenziati. Ovverosia, per ogni ospite, il bicchiere per il vino e quello per l’acqua.

I tovaglioli. Per la scelta dei tovaglioli a Natale, la prima cosa di cui tener conto è l’abbinamento con la tovaglia. E scegliere, quindi, sempre un colore che sia adatto. E comunque optando sempre, per il pranzo di Natale, per i tovaglioli che sono fatti di stoffa. Per poi piegarli a tavola in diagonale al fine di creare il classico triangolo.