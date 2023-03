Ecco cosa hanno in comune Rihanna, Keanu Reeves e Al Pacino e altri VIP: non la fama, ma il segno zodiacale dei predestinati

C’è un segno zodiacale dell’oroscopo cinese di cui fanno parte tantissimi personaggi importanti della storia contemporanea e non soltanto. Si va da personalità iconiche come Bruce Lee a quelle più controverse come Vladimir Putin, fino a star del cinema come Keanu Reeves e Al Pacino o cantanti come Rihanna. Scopri di cosa si tratta.

Nella tradizione cinese esiste un segno zodiacale fortunatissimo. Si dice che le persone che vi appartengono abbiano una grande possibilità di avere fama nella loro vita. Sono infatti dotate di tratti della personalità che li rendono vincenti e dominanti. Sono dei veri e propri leader pronti ad imporsi su tutto e tutti.

Ecco cosa hanno in comune Rihanna, Keanu Reeves, Al Pacino e altri VIP: il segno zodiacale più fortunato di tutti

Il segno di cui stiamo parlando è quello del Drago. Tutti i genitori cinesi vorrebbero avere un figlio che vi appartiene.

Che sia per caso o meno, è evidente che ci sia una vera e propria pletora di personaggi famosi, spesso importantissimi, che appartengono a questo segno. Ecco cosa hanno in comune Rihanna, Keanu Reeves, Al Pacino e altri VIP.

Sono nati sotto il segno del Drago anche personaggi iconici come Bruce e Brandon Lee, grandi artisti del calibro di Edgar Allan Poe e persino il geniale Nikola Tesla. Da non dimenticare anche il padre della psicanalisi, Sigmund Freud o, per tornare ai giorni nostri, gli attori Russell Crowe e Liam Neeson. Anche leader politici come Vladimir Putin e Martin Luther King sono nati nell’Anno del Drago. E questi sono solo alcuni dei tanti.

Le caratteristiche del segno del Drago

I nati nell’Anno del Drago hanno spesso una personalità brillante e che gli permette di emergere.

In genere sono focosi ed energici, dei veri e propri leader che non mancano di essere razionali fino al cinismo. Se si pensa a una personalità carismatica eppure generosa come quella di Keanu Reeves, tuttavia, si comprende che esistono diversi modi in cui le innate doti di questo segno zodiacale vengono sfruttate.

Esercitano molto fascino sul sesso opposto. Un esempio lampante ne è proprio Al Pacino, che pur non essendosi mai sposato ha avuto tantissime storie di amore. Innegabile, inoltre, anche il fascino che star come Rihanna e Keanu Reeves esercitano sulle grandi masse di uomini e donne.

Sono sentimentali e romantici e tendono ad amare infinitamente le persone cui si affezionano. Ciò nonostante sono molto selettivi e non è facile entrare nelle loro grazie. Purtroppo, sono molto propensi ai problemi di salute mentale. D’altronde, la fama che spesso questo segno raggiunge comporta anche l’avere a che fare con un’enorme pressione.

Tirando le somme, non sorprende che tantissime personalità importanti appartengano a questo segno zodiacale.

Chi appartiene a questo segno

Dunque, chi è del segno del Drago? Tra i predestinati che ne fanno parte ci sono tutti coloro che sono nati in alcuni specifici periodi:

6 febbraio 1904- 3 febbraio 1905

3 febbraio 1916 – 22 gennaio 1917

23 gennaio 1928- 9 febbraio 1929

8 febbraio 1940 – 26 gennaio 1941

27 gennaio 1952 – 13 febbraio 1953

13 febbraio 1964- 1º febbraio 1965

31 gennaio 1976- 17 febbraio 1977

17 febbraio 1988- 5 febbraio 1989

5 febbraio 2000- 23 gennaio 2001

23 gennaio 2012- 9 febbraio 2013.

