È sempre difficile decidere dove farsi un tatuaggio. La posizione del nostro futuro tatuaggio è infatti molto importante. Vogliamo che si veda sempre? Preferiamo resti più nascosto? Quanto dolore siamo pronti a sopportare? Nel decidere dove fare un tatuaggio le donne devono però prendere in considerazione anche un altro aspetto.

Bisogna pensare al futuro

I tatuaggi non sono altro che disegni a base di inchiostro sotto l’epidermide. La loro forma dipende quindi dallo stato di salute della nostra pelle. Se la pelle subisce sollecitazioni e stress importanti anche il tatuaggio potrebbe risentirne. Per questo le donne devono pensarci due volte prima di fare un tatuaggio in quest’area del corpo. Stiamo infatti parlando della pancia. Prese dall’entusiasmo in molte si fanno tatuare i fianchi, l’area dell’ombelico o quella sotto lo sterno. Cosa succede però in caso di gravidanza? Il tatuaggio potrebbe purtroppo irrimediabilmente rovinarsi.

Cosa succede al tatuaggio in gravidanza?

La pelle della pancia in gravidanza subisce enormi cambiamenti. Le più fortunate hanno la pelle più elastica. In questo caso la pelle si espanderà durante la gravidanza e tornerà come prima dopo il parto. Ciò però non è il caso per tutte. Ecco perché le donne devono pensarci due volte prima di fare un tatuaggio in quest’area del corpo. In alcuni casi infatti durante la gravidanza appaiono molte smagliature sulla pancia. Queste possono inoltre essere molto profonde. Se le smagliature attraversano l’area del tatuaggio questo si rovinerà e potrebbe deformarsi. Dopo il parto, infatti, le smagliature non scompariranno.

I rischi però non finiscono qui. Anche il parto cesareo potrebbe rovinare i nostri tatuaggi se questi sono posizionati nel basso ventre. Il cesareo infatti lascia alle partorienti una ferita ricucita che si trasformerà in cicatrice. In questo caso, quindi, il tatuaggio potrebbe venir attraversato dalla cicatrice. Il consiglio è quindi quello di pensarci bene prima di farsi un tatuaggio. Le donne che vogliono avere bambini, o che sono ancora indecise, dovrebbero evitare di farsi tatuare questa zona del corpo.