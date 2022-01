Quante volte non troviamo il telecomando o le pile si esauriscono? Inoltre gli apparecchi complementari alla tv si stanno moltiplicando e con essi anche i telecomandi. Pensiamo alla comodità di eliminare tutti i telecomandi utilizzando un solo dispositivo di controllo a distanza. Una buona fetta della nostra vita e della nostra quotidianità passa ormai con lo smartphone in mano. Tramite il nostro dispositivo mobile possiamo controllare da remoto le tapparelle, il riscaldamento, la lavatrice e quindi perché non la tv? In questo articolo vedremo passo a passo come usare il nostro telefono per sostituire il telecomando.

Ecco come utilizzare lo smartphone come telecomando per la tv senza installare nuove App e senza wifi

Ci sono diverse possibilità per inviare comandi dallo smartphone al televisore. In questo articolo andremo a spiegare quello adatto a chi ha uno smartphone con sistema operativo Android dotato di connettività ad infrarossi. In questo caso non servirà che i dispositivi siano connessi wifi. Per sapere se il nostro dispositivo sia dotato di infrarossi occorre guardarne i bordi. La porta infrarossi dovrebbe avere l’aspetto di un puntino abbastanza squadrato. Per toglierci qualsiasi scrupolo una rapida ricerca su Google ci aiuterà. Inseriamo questa stringa: “scheda tecnica più il modello dello smartphone”. Ora guardiamo alla voce IR BLASTER se troviamo sì o no. Accertata la presenza della connettività infrarossi, dobbiamo cercare l’App Telecomando preinstallata che già abbiamo sullo smartphone.

Avviare l’impostazione del telecomando

Solitamente troviamo l’App integrata per il telecomando. Si trova nella home screen. Le App telecomando preinstallate variano da marca a marca ma i nomi cambiano, solitamente contengono la parola “remote”. Vediamo quella di un noto marchio cinese per il mobile. Facendo tap sull’icona dell’app si apre una schermata e dovremo selezionare “Aggiungi dispositivo”. Vedremo ora un elenco di dispositivi, fra cui condizionatori, lettore dvd e anche tv. Ora digitiamo la marca della tv e selezioniamo il modello con un tap.

Si aprirà una schermata con l’immagine di un pulsante e una scritta che ci invita a “schiacciare” fino a che il televisore non si accende. Se facendo tap il televisore si accende dovremo selezionare la casella “sì” rispondendo alla richiesta: ”Tocca sì se il televisore ha dato risposta”. In questo caso l’impostazione è stata eseguita con successo. Altrimenti facciamo tap su “no” e pigiamo ancora la figura del pulsante. In questo modo lo smartphone continuerà a cercare la nostra tv.

Proseguiamo fino a che non si accenderà il televisore. A questo punto l’installazione è completata e sullo schermo dello smartphone apparirà l’immagine di un consueto telecomando. Potremo così utilizzarlo per alzare volume, cambiare canale e tutte le funzioni di un normale telecomando.

Dunque, ecco come utilizzare lo smartphone come telecomando per la tv. Anche senza tv e senza installare nuove App e senza wifi.

Approfondimento

Scarichiamo il Green Pass sul portafogli digitale e viviamo la vita con un click