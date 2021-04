Quanto costa progettare e realizzare un giardino? Una domanda ricorrente per chi desidera essere circondato da un po’ di verde e dai colori della primavera e dell’estate. Beh la risposta è: dipende, principalmente, dalla grandezza e da che piante vogliamo. Ma se riusciamo a far incontrare la nostra idea di piante e giardino con quella dei vivai Regionali, c’è una soluzione pratica. Ecco come tutti possono avere un giardino rigoglioso di piante spendendo poco o niente.

Ma, ad onore di paragone, qual è il costo di realizzazione dell’amato giardino? Iniziamo con l’affermare che un conto sarà il costo di 150 metri quadri ed un altro quello di 500 metri quadri. Infatti il prezzo del prato a zolle varia tra 6 e 8 euro a metro quadro, e la manodopera tra 150 e 250 euro a metro quadro.

Vivai Regionali soluzione economica per tutti

Per le piante invece la spesa può variare tanto in conseguenza della tipologia delle piante ornamentali scelte. Ma prima di pagare occorre informarsi sulle possibili agevolazioni come trattato nell’articolo ecco perché tutti stanno rifacendo il giardino con 1.800 euro di Bonus.

Soprattutto in tema di piante ed alberi, però una soluzione economica esiste davvero. Si tratta dei Centri Vivaistici Forestali regionali che si occupano di coltivare e produrre le specie forestali del posto onde conservare la biodiversità. La mission è quella di fornire alla collettività le piante necessarie, regalandole anche per iniziative private rivolte al pubblico. Però, è previsto anche uno sportello per chi volesse acquistare piante o alberi, rinnovando così il proprio giardino.

Così, soprattutto se il Vivaio Regionale è vicino, conviene controllare le specie coltivate ed i relativi prezzi. In genere si va da pochi centesimi, 20/25 cent a 5 euro per pianta, anche a seconda dell’anzianità. E come si fa? Basta andare sul sito della propria Regione e poi seguire lo spazio web dedicato all’assessorato all’agricoltura per ricercare l’offerta dei vivai condotti dalla Regione. Un ottimo esempio è quello della sezione distribuzione piantine della Regione Campania.

Un consiglio, prima di ordinare e pagare, magari con PagoPa, conviene visitare i centri vivaistici e chiedere informazioni sulle disponibilità sulla consegna. Ed ecco come tutti possono avere un giardino rigoglioso di piante spendendo poco o niente.