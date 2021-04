La nostra casa sta diventando sempre più smart e ogni volta che cambiamo un elettrodomestico ci circondiamo di nuove funzioni che permettono di ottimizzare la nostra vita. Tra le più spettacolari, quelle che ci riservano le lavatrici, il forno elettrico e la macchina per il caffè.

Vediamo come funzionano con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Teniamolo in caldo

Se il traffico ci impedisce un rapido rientro a casa, possiamo avviare il bucato e trovarlo pronto da stendere, comunicando con la lavatrice. Ma anche cuocere la crostata o l’arrosto con patate in modo da trovarlo profumato e bollente al nostro rientro.

Telefoniamo al forno elettrico, per esempio l’ultimo modello smart di Siemens, che si accende da remoto. Possiamo regolare temperatura e cottura. E anche monitorare la croccantezza delle patate attraverso l’app Home Connect, disponibile per iOS e Android.

I nuovi forni sono anche dotati di dispositivi per la pulizia automatica, dunque anche questa funzione la potremo comandare dal telefono o dall’assistente vocale.

Ecco come avere il caffè pronto appena svegli senza assumere una domestica

Anche l’assistente vocale Amazon, Alexa, diventa il maggiordomo di casa. Prima lezione, preparare il caffè.

L’azienda di Seattle ha lavorato in tandem con Lavazza per creare una macchina per espresso da casa connessa via bluetooth, che si comanda con l’assistente vocale. Basta chiedere ad Alexa di fare il caffè quando suona la sveglia mattutina, per ritrovarcelo pronto e fumante in cucina dopo un paio di minuti.

L’assistente di Amazon si preoccupa dei rifornimenti

Ecco come avere il caffè pronto appena svegli senza assumere una domestica. Gli amanti della moka storceranno il naso, ma il servizio che potranno offrire d’ora in poi, le macchine per caffè connesse con le app, è davvero irresistibile.

Alexa potrà monitorare la scorta delle capsule, riacquistarle tenendo conto dei gusti dei nostri familiari e dei nostri amici. Può conteggiare il consumo quotidiano di caffè per il nostro benessere. Può anche effettuare la decalcificazione dell’acqua.

La macchina del caffè ci permette anche di interagire dalla cucina con l’assistente vocale delle altre stanze, dunque può deliziarci con un po’ di musica da Spotify o mandare ordini ad altri elettrodomestici intelligenti.