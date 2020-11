Chi almeno una volta nella vita al termine di un pasto soddisfacente non ha provato un goccio di un superalcolico. Probabilmente tutti. Anche le persone che solitamente non bevono, probabilmente anche gli astemi, almeno una volta nella vita hanno provato a terminare il pasto in questo modo.

La cultura degli alcolici mette le sue radici in un passato molto antico e possiede moltissime sfaccettature interessanti. Dagli amanti del vino ai cultori della birra, la lista potrebbe non finire mai. Tra questi ovviamente, ci sono anche gli appassionati e gli esperti di superalcolici. Amari, grappe o distillati di alcol che siano.

Direttamente dentro la bottiglia

Nel mondo dei superalcolici e digestivi, un posto importante lo occupa, senza dubbio, la grappa. Con le sue diverse caratteristiche, e particolarità, ogni grappa è diversa ed ogni gusto regala qualcosa a chi la assapora.

Vi sono alcune bottiglie, infatti, molto particolari, che per aromatizzare al massimo il contenuto conservano all’interno una pera intera. Il gusto aromatizzato è assicurato e questa variante ha avuto un successo incredibile.

In molti, nel contempo, si chiedono come fanno i produttori a raggiungere questo risultato. Dunque, ecco come togliere e mettere la pera nella bottiglia di grappa.

Per quanto riguarda il primo quesito, la risposta è molto più semplice di quanto si pensi. Il metodo più antico, utilizzato dai produttori, all’inizio della loro distribuzione, era quello di inserire una pera all’interno della bottiglia.

Attaccando quest’ultima all’albero, si aspettava che la pera crescesse al suo interno, per poi riempirla con la grappa e metterla in produzione. Un metodo più recente vede, invece, la possibilità di togliere il collo della bottiglia e reinserirlo solo dopo aver messo dentro la bottiglia la mela già matura.

O la va o la spacca

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, ovvero come si toglie la pera, la risposta potrebbe essere leggermente più complicata.

L’unico modo, in effetti, per riuscire ad assaporare la pera aromatizzata alla grappa sembra essere quello di rompere la bottiglia. Solamente un colpo secco di martello, cioè, sembra essere la soluzione. Si può anche tentare di scaldare la bottiglia a bagnomaria per ammorbidire il vetro, ma il risultato non è assicurato.

Per chi se lo stesse chiedendo dunque, ecco come togliere e mettere la pera nella bottiglia di grappa.