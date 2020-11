Sono innumerevoli le volte che, ospitando qualcuno a casa per cena, si avrebbe voluto avere un preavviso maggiore in modo da aver avuto più tempo per preparare tutto al meglio.

La verità, però, è che nella maggior parte dei casi una cena o un pranzo a casa sono organizzati sul momento. A meno che non si tratti di un evento importante, come Natale o un compleanno, un ospite viene a mangiare a casa per necessità o per svago. In entrambi i casi, si saprà qualche giorno prima e magari non si avrà il tempo per cucinare tutti i piatti di cui si è capaci.

Seguendo qualche semplice trucco però, si potrà far assaggiare agli ospiti dei piatti buonissimi e che richiedono pochissimo tempo di preparazione.

I dolci fast

Tra queste favolose ricette, le preferite di tutti sono quelle che si occupano di dolci. Mentre, infatti, per i primi piatti le possibilità di cucinare buone portate in pochi minuti sono tante, con i dolci non è lo stesso.

Per preparare un dessert, in effetti, oltre a molta passione e bravura, il tempo è fondamentale. Eppure, attenendosi ad alcuni consigli, si potrà fare dell’impossibile una possibilità concreta.

Ecco dunque svelata la ricetta perfetta per fare un dessert all’arancia veloce e gustosissimo.

Avvicinandosi verso i mesi invernali, i frutti di stagione cambiano. Se fino ad ora si è stati abituati a mangiare una fetta di cocomero a metà pomeriggio, ora l’abitudine dovrà necessariamente cambiare.

Frutti come l’arancia, la pera e i mandarini, ci accompagneranno fino alla prossima primavera. Utilizzando i frutti di stagione, si potranno preparare dei dolci buonissimi e in poco tempo.

Le arance caramellate al forno

Una volta sbucciate le arance, basterà riporre le scorze in una pentola, insieme allo zucchero, e spremere il succo del frutto all’interno di quest’ultima.

Una volta cotto, si potrà versare il caramello sulle fette di arancia precedentemente tagliate. Dopo qualche ora in frigorifero saranno pronte per essere servite.

Se si dispone di più tempo è anche interessante l’accostamento di questo dolce con il cioccolato fondente. I pochi minuti, dunque, sarà possibile eseguire la ricetta perfetta per fare un dessert all’arancia veloce e gustosissimo.