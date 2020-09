Immagina di potere scrivere sul computer senza usare le mani e la tastiera, solamente dettando.

Tu parli e il computer scrive. E mentre parli, vedi lentamente apparire le parole sullo schermo. Un miracolo, che permette di mettere nero su bianco il tuo pensiero, le tue idee, senza battere con le dita sulla tastiera del computer. Semplicemente dettando. Un miracolo che può avvenire in un modo semplice che adesso ti spieghiamo. Ecco come scrivere un documento senza usare mani e tastiera ma dettando al computer.

Come scrivere un testo velocemente senza usare la tastiera

Hai mai provato a dettare i tuoi pensieri a qualcuno che gli scrive al posto tuo? Per chi non sa districarsi bene alla tastiera del PC, è una soluzione che fa guadagnare tantissimo tempo.

Una volta c’era la segretaria, pardon, la dattilografa. Si dettava e lei scriveva, alla macchina da scrivere. C’erano anche i corsi per essere veloci a scrivere a macchina.

Poi è arrivato il computer e ognuno, dovendolo usare, si è dovuto arrangiare. Certo, c’è chi utilizza ancora un sistema di dettatura. In genere gli scrittori. Incidono il loro pensiero su un nastro, oggi in un file digitale, e lo fanno trascrivere. Sul web si possono trovare servizi di trascrizione anche molto economici.

L’alternativa è usare una funzione che permette di dettare un testo direttamente al computer e lui scrive per voi, come fosse la vostra dattilografa. E’ una funzione che si può usare se si ha sul pc il sistema operativo Windows 10. Funziona così.

Per attivare la funzione, occorre cliccare contemporaneamente sul tasto WIN e sul tasto della lettera H. Il tasto WIN è quello con l’icona di Windows, in genere sta alla sinistra della barra spaziatrice.

Si aprirà una barra grigia sullo schermo in alto, con una icona di un microfono sulla sinistra. Se nella barra è scritto: “Ascolto in corso…”, si può iniziare a dettare e magicamente vedrete le vostre parole comparire sullo schermo.

Se la scritta non appare, occorrerà cliccare sul microfono per attivarla. Ma prima dobbiamo posizionare il cursore nella posizione da cui si desidera che inizi il testo da scrivere.

Per interrompere la dettatura basta cliccare sul microfono e per farla ripartire basta cliccare nuovamente sulla icona. Per chiudere la funzione, è sufficiente cliccare sulla icona a forma di X alla destra della barra.

Una ultima annotazione. Questo sistema funziona con molti programmi di testo, come Word, Blocco Note, ecc.

