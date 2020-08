Ecco come risultare più attraenti e interessanti.

L’essere umano vive di e dentro le relazioni interpersonali. E a tutti prima o poi è capitato di chiedersi come e in che modo fare breccia nel cuore di un’altra persona. O più semplicemente cercare almeno di attirare le altrui attenzioni e non passare completamente inosservati. Entriamo subito nel vivo del discorso, ecco come risultare più attraenti e interessanti.

Curare l’aspetto esteriore

Chiunque potrebbe dare questo punto come per ‘scontato’ e considerare che basterebbe nascere belli e il gioco è fatto. Peccato non sia proprio così. Un conto è la bellezza fisica, oggettiva, altro paia di maniche la cura dell’aspetto esteriore, per risultare gradevole e in armonia. Un taglio di capelli adatto, la barba curata, la pelle del viso distesa. E poi vestire non tanto alla moda, ma con uno stile che ci possa contraddistinguere. Altra regola ineccepibile è l’igiene; quindi, tassativa pulizia dei denti, fare la doccia e usare una buona essenza.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il secondo filone di cose da fare passa inevitabilmente per un minimo di esercizio fisico. Anche in questo caso non occorre essere dei palestrati con la tartaruga in bella vista. È sufficiente un minimo di attività costante che doni energia, dinamismo, tonicità e ci faccia sentire in forma. Come si suol dire… anche l’occhio vuole la sua parte!

Il portamento

Ecco come risultare più attraenti e interessanti. La seconda sfera su cui occorre lavorare concerne il linguaggio del corpo. Questo punto inizia col curare il proprio portamento, ad esempio avendo attenzione di camminare con spalle e busto dritti. E’ importante anche uno sguardo sicuro, ovvero una serenità che deve trasparire sul volto e dagli occhi. E poi evitare i musi lunghi o comunque espressioni cupe o peggio ancora adirate. Particolare attenzione va posta anche a quanto e come gesticoliamo, mentre parliamo. Apparire goffi, impacciati, insicuri, timidi o dimessi nel gestire le situazioni, ci rende tutt’altro che attraenti.

Essere padroni di se stessi e del momento sono invece dei requisiti assai apprezzati. Ascoltare e guardare negli occhi il nostro interlocutore, ancor di più se è una donna, significa dare la giusta importanza a chi condivide il suo tempo con noi.

Interessarsi di lei

Ma l’asso nella manica per apparirepiù attraenti e interessanti è porre l’altro al centro. Evitare tassativamente di provare a “fare colpo”, parlando per ore di noi stessi: potremo correre il rischio di risultare stucchevoli o comunque un pò narcisisti. Invece fare domande sulla vita, sul lavoro, sui desideri o progetti in corso, potrebbe risultare l’arma vincente. Molte persone si sentono infatti felici e bendisposte verso chi si mostra curioso di loro. Anche quando magari non condividiamo appieno l’altrui veduta. Ma un ascolto con un confronto equilibrato crea delle ‘corsie preferenziali’ nella mente della persona da conquistare.

Ecco come risultare più attraenti e interessanti

In estrema sintesi, dunque, attraenti e interessanti lo si diventa, raramente lo si nasce. Bisogna mettere in campo la piena disponibilità a voler costruire una personalità brillante e piacevole, il che va molto aldilà del semplice aspetto esteriore. Arricchirsi di conoscenze, attraverso interessi, tante letture e sane amicizie, in altre parole risultare multitasking, è importante. Fosse anche solo per una propria crescita personale. In definitiva si tratta di è un lavoro lungo che va fatto con costanza, ma i risultati che alla fine offre ripagano con gli interessi.