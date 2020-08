Che ci sia freddo, o caldo, sta di fatto che a farne le spese è spesso il nostro viso. Così esposto a tutti gli agenti atmosferici, allo smog, all’età che avanza e perfino alle difficoltà alimentari. Ma, basta anche una notte di scarso sonno per apparire come zombie al lavoro ed evitare lo specchio alla pari di un vampiro. Meglio infatti non vedersi riflessi in questo stato, se il nostro povero viso è così affaticato. Niente paura, perché gli esperti di salute e bellezza della nostra redazione vi presentano la maschera naturale più impensabile e salutare per purificare il nostro viso.

Latte e pomodoro

Abbiamo provato questa maschera per voi, con eccellenti risultati. Vi consigliamo di prepararla e stenderla almeno una volta alla settimana, per vedere la pelle del viso rilassarsi e tornare morbida ed elastica. Non dimentichiamo infatti che tra le varie maschere, quella per rilassare la pelle è la prima da fare, se vogliamo degli effetti concreti. Poi, potremo anche provare quelle per la pelle lucida, contro le rughe e gli inestetismi. La maschera naturale più impensabile e salutare per purificare il nostro viso avrà bisogno di soli due ingredienti: latte e pomodoro.

Due alimenti importanti

Due alimenti fondamentali, ma anche due ottimi nutrienti per la pelle, provare per credere. Prendiamo meno di mezzo bicchiere di latte intero e uniamo un cucchiaino di concentrato di pomodoro. Mescoliamoli fino all’assorbimento e, con dei dischetti per viso, o anche una spugnetta per cosmetica, spalmiamo la crema su tutto il viso. Lasciamo agire per una decina di minuti e risciacquiamo bene.

Yogurt e succo di limone

A questo punto, se vi fidate dei consigli dei nostri esperti, provate anche la successiva maschera per ridonare lucentezza al viso. Avremo bisogno di yogurt e succo di limone, altri due ingredienti naturali e presenti in tutte le case. Tre cucchiai di yogurt bianco e due di succo di limone, uniti e mescolati per bene. Applichiamoli su tutto il viso e, in questo caso, lasciamo agire per circa 25 minuti. Risciacquiamo con acqua tiepida e, completiamo l’opera con un po’ di crema idratante!

