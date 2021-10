La serie del momento è senza alcun dubbio Squid Game.

Nonostante le scene estremamente crude e violente, i toni drammatici, il ritmo incalzante e avvincente riesce a tenere incollati gli spettatori fino all’ultimo minuto.

Sicuramente non si tratta di un “prodotto” adatto a tutti.

La serie Netflix vede protagonisti degli individui, uomini e donne, che sembrano avere tutti qualcosa in comune: aver accumulato enormi quantità di debiti.

Per questo vengono misteriosamente selezionati e invitati a partecipare a delle rivisitazioni “mortali” di alcuni giochi per bambini.

Chi sopravviverà fino all’ultimo gioco vincerà una strabiliante somma di denaro col quale risanare i propri conti ed iniziare una nuova vita.

In questo articolo ciò che però ci interessa è il biscotto protagonista di uno di questi giochi adrenalinici.

Ecco come preparare il dolcetto di Squid Game per far divertire grandi e piccini

Stiamo parlando del Dalgona biscuit, un dolcetto tradizionale coreano in voga soprattutto tra i bambini degli anni ’70/’80.

Il biscotto è inciso al centro con diversi tipi di forme che nella serie sono il cerchio, il triangolo, la stella e l’ombrello.

In Squid Game ad uscirne vivo è chi riesce a togliere i contorni del biscotto lasciando intatta la figura centrale.

Si tratta in realtà di un gioco d’infanzia di tantissimi bambini coreani che, riuscendo nell’impresa, ricevevano in dono un altro Dalgona.

Un passatempo divertente sia per i grandi, sull’onda del grande successo della serie, che per i più piccoli, da coinvolgere anche nella fase di preparazione.

Ovviamente, se decideremo di riprodurli, si potrà utilizzare qualsiasi figura. Anzi, più la figura è complessa da “sbordare” più il gioco sarà avvincente.

La ricetta dei Dalgona biscuits

Per preparare questi dolcetti e giocare a chi riesce prima ad estrarre la figura dal biscotto, servono soltanto bicarbonato e zucchero.

Basta far sciogliere 2 cucchiai di zucchero a fuoco medio fino a farlo diventare caramello, aggiungendo poi un pizzico di bicarbonato.

È importante far attenzione a non metterne troppo, o si formeranno delle bolle che rischierebbero di rovinare il dolcetto.

Su una superficie piana stendiamo della carta da forno su cui preparare delle cialde sottili con il composto ottenuto

A quel punto si potrà imprimere la forma desiderata e, una volta raffreddati, iniziare il gioco!

Approfondimento

