L’horror non è un genere per tutti, eppure sono tantissimi gli amanti del brivido e del terrore. Forse perché la paura è una delle emozioni fondamentali dell’uomo, al pari della gioia e della tristezza ma è sicuramente quella meno gradita.

Proprio per questo, nella vita di tutti i giorni, c’è chi la rifugge e chi la esorcizza come può, anche con un film.

In un ambiente protetto come il cinema o il salotto di casa non sono pochi, infatti, quelli che amano cercare un po’ di adrenalina.

Un brivido “sano” che non sia il risultato delle preoccupazioni di tutti i giorni.

I film che accelerano di più i battiti e che pochi riescono a guardare secondo una ricerca

A sostegno del genere horror è arrivato il grande successo di una festa tipicamente americana, che da qualche anno spopola anche nel nostro Paese.

Stiamo parlando di Halloween che si celebra in molte parti del mondo ogni 31 ottobre, alla vigilia della festività di Ognissanti.

Mostri, enormi zucche intagliate, scheletri e ragnatele fin dai primi giorni del mese iniziano a colorare negozi e vetrine.

Allo stesso modo la programmazione tv e quella di diverse piattaforme inizia a strizzare l’occhio agli amanti del terrore.

A meno che non ci si trovi in età da “dolcetto o scherzetto”, celebrarlo guardando un film horror potrebbe essere una buona idea.

Per questo potrà servire sapere che sono questi i film che accelerano di più i battiti ma che pochi riescono a guardare secondo una ricerca.

I film poco adatti ai cuori deboli

Una ricerca denominata Science of Scare, riportata dal sito specializzato Broadband Choices, ha stilato una classifica dei film più paurosi seguendo parametri specifici.

A 250 volontari sono stati infatti mostrati 40 film horror tra i più famosi, monitorandone i battiti durante la visione.

Il risultato è una classifica da cui poter pescare ottime idee e portarsi avanti con la cultura horror.

Al terzo posto “Insidious”, film del 2010 per la regia di James Wan; al secondo troviamo invece un film del 2012 scritto e diretto da Scott Derrickson, “Sinister”.

LA medaglia d’oro della paura va infine ad “Host”, film del 2020 interamente girato su Zoom, diretto da Rob Savage.

Gli altri classificati

4 – The Conjuring;

5 – Hereditary;

6 – Terrified;

7 – It Follows;

8 – A Quiet Place Part 2;

9 – Paranormal Activity;

10 – The Conjuring 2;

11 – The Babadook;

12 – The Descent;

13 – Hush;

14 – A Quiet Place;

15 – The Ring;

16 – A Nightmare on Elm Street (1984);

17 – Halloween (1978);

18 – Texas Chainsaw Massacre: non aprite quella porta (1974);

19 – IT (2017);

20 – The Conjuring: The Devil Made Me Do It;

21 – The Exorcist;

22 – [REC];

23 – 28 Days Later;

24 – Candyman (2021);

25 – The Grudge;

26 – The Invisible Man;

27 – Poltergeist;

28 – The Blair Witch Project;

29 – Friday the 13th;

30 – Alien.

Un bel catalogo di scelte da batticuore, per sfidare amici e parenti a chi ha più fegato; questo è il mese ideale.

