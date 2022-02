L’aglio è un bulbo commestibile che utilizziamo in cucina per insaporire alcune pietanze.

C’è chi lo adora e chi lo detesta, ma a prescindere dallo schieramento, i suoi spicchi sembrerebbero avere importanti benefici per il nostro organismo.

Come sottolineato da un’indagine di Humanitas, l’aglio sarebbe un importante antiossidante e fonte di allicina.

Questa, che potremmo definire come una sorta di principio attivo, contribuirebbe alla salute cardiovascolare e sarebbe in grado di agire come antibatterico, antimicotico e antivirale.

Quindi, mangiarlo farebbe bene, ma potrebbe portare ad un’altra inevitabile conseguenza e cioè ad una bocca impregnata del suo sapore forte e pungente.

Anche il nostro alito, però, potrebbe essere coinvolto da questo fastidioso cattivo odore, pronto a sprigionarsi nell’aria e a rendere più imbarazzante una conversazione.

Allora, cosa potremmo fare per sbarazzarcene e fare “chiacchierate tranquille”?

Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Ecco come potremmo togliere la puzza di aglio dalla bocca ed eliminare l’alito cattivo grazie a questi 7 trucchetti naturali

I primi due trucchetti che vengono in nostro soccorso possiamo metterli in atto subito dopo aver lavato i denti.

Questo appuntamento fisso d’igiene orale, che non dovremmo saltare dopo i pasti, sarebbe ancora più importante dopo aver mangiato l’aglio.

Innanzitutto, perché il dentifricio è già un primo profumatore e poi perché le setole dello spazzolino potrebbero rimuovere eventuali residui rimasti incastrati tra i denti.

Tuttavia, per completare la nostra missione e debellare la puzza di aglio dalla bocca, dopo aver lavato i denti potremmo fare degli sciacqui con:

1 bicchiere d’acqua e 2 cucchiaini rasi di bicarbonato, assorbi odori naturale;

1 bicchiere d’acqua e 1-2 gocce di olio essenziale di eucalipto, profumante e rinfrescante.

Durante il pasto

Per recuperare subito, mentre ancora stiamo mangiando, ci sarebbero altri due suggerimenti che potremmo seguire.

Dopo un primo o un secondo con dell’aglio, potremmo gustare un contorno a base d’insalata o scegliere come frutta una succosa mela cruda.

Infatti, sembrerebbe proprio che le foglie di lattuga e la polpa croccante della mela potrebbero agire come “deodoranti” e rinfrescare l’alito.

Dopo il pasto

Dopo aver concluso un pranzo o una cena particolarmente ricchi d’aglio, per azzerare questo sapore sgradevole potremmo mettere in pratica gli ultimi tre trucchetti.

Post frutta, per esempio, potremmo bere una bevanda a base di succo di mezzo limone filtrato e due cucchiai d’acqua.

Proprio il suo gusto, così intenso e forte, potrebbe riuscire a coprire quello dell’ammazza vampiri per eccellenza.

In alternativa, potremmo masticare e tenere in bocca una fogliolina di menta o di salvia, ben lavate e possibilmente biologiche.

Infine, potremmo sorseggiare una tisana a base di finocchio che, con il suo gusto, sarebbe in grado di camuffare e cancellare ogni altro sapore.

Quindi, ecco come potremmo togliere la puzza di aglio dopo averlo mangiato scegliendo o sommando uno di questi 7 possibili rimedi.

