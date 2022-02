Gli amanti della carne devono stare sempre attenti al maledetto colesterolo alto. Purtroppo non è sempre possibile assaporare gustosi piatti a base di questo alimento. Se assunta nelle giuste quantità, invece, la carne può essere molto utile al nostro organismo, per le sostanze che gli apporta. Per la maggior parte dei cibi è così, l’equilibrio, come in ogni ambito della vita, è fondamentale. Oggi andremo quindi a proporre un piatto diverso, che abbina il gusto della carne a quello delle verdure. Una carne particolare però, perché non sarà il derivato di un prodotto animale.

Stiamo infatti parlando del muscolo di grano un alimento che non tutti, ancora, conoscono nel nostro Paese, anche se è stato creato da un gourmet calabrese. Un prodotto di nicchia, per tutti gli amanti della cucina vegetariana o vegana. Volgarmente detto carne vegetale, si ottiene dall’estrazione del glutine dalla farina di frumento impastata con farina di lenticchie, olio extravergine di oliva, acqua, sale e aromi. Possiamo acquistarne le farina in commercio, per poi seguire il procedimento per ottenere un composto simile alla carne, oppure comprarlo già fatto, come fossero bistecche o hamburger. Ha un alto valore proteico ed è un cibo facilmente digeribile. Il suo sapore si avvicina a quello della carne, mentre la consistenza è praticamente simile. Adesso lo utilizzeremo per andare a preparare dei gustosi spiedini con queste verdure.

Ingredienti:

200 grammi di muscolo di grano;

2 carote;

2 zucchine;

1 finocchio;

2 patate;

1 peperone;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Carote, zucchine, patate e peperoni per preparare degli spiedini con un alimento molto ricco di proteine, senza grassi e colesterolo

Laviamo le carote e tagliamole a rondelle. Poi sbucciamo le patate e affettiamole, dividendole a pezzi di 1,5 centimetri di spessore. Quindi, mettiamo sul fuoco una pentola piena di acqua e portiamola a ebollizione. Qui vi immergeremo patate e carote per cinque minuti. Dopodiché le andremo a prelevare con una schiumarola.

Puliamo zucchine e finocchi, tagliamo a rondelle le prime e a fettine i secondi. Poi andiamo a immergerle dentro l’acqua di cottura di carote e patate, che continuerà a rimanere sul fuoco, a fiamma bassa. Anche in questo caso, lasciamo cinque minuti in cottura, prima di scolare. Infine, ci preoccupiamo del peperone che taglieremo a fettine, dopo aver rimosso il picciolo e i semi.

Gli spiedini

Prendiamo degli stuzzicadenti lunghi per preparare gli spiedini. Tagliamo il muscolo di grano a fettine con uno spessore massimo di 2 centimetri e iniziamo a infilzarlo. Facendolo, poi, seguire da una sequenza di verdure. Possiamo crearne a piacere, mettendole tutte insieme o alternandole. Poi, li andremo a disporre sulla teglia del forno che avremo ricoperto con dell’apposita carta. Cuociamo a 200 gradi per 15 minuti. Prima di servire, irroriamo con olio, sale e pepe. Serviranno dunque carote, zucchine, patate e peperoni per preparare un gustoso secondo di muscolo di grano. Potremmo non avvertire i nostri commensali prima di servire, per poi sapere da loro se si saranno accorti o meno della differenza. C’è da scommettere che non tutti lo faranno.