L’autunno è una stagione di passaggio. La temperatura si abbassa, costringendoci a rivoluzionare il guardaroba, e, mentre osserviamo le strade coprirsi di foglie morte, persiste il ricordo dell’estate. La malinconia, però, non è tutto ciò che ha da offrirci questo periodo dell’anno: colori caldi ed eleganti appagano la vista e rigenerano il cuore. Allora perché non ricreare la bellezza dell’autunno dentro casa?

Ecco come portare sulla nostra tavola i colori dell’autunno

Non solo il guardaroba, ma anche l’apparecchiamento dovrebbe adattarsi alla stagione. Il rischio, altrimenti, è di avere una tavola che comunica un’esuberanza estiva del tutto fuori luogo. Colori più tenui, dunque: arancione, marrone e verde scuro. Ma senza esagerare: vogliamo eleganza, non cupezza. Per tovaglia e tovaglioli, scegliamo motivi in accordo con la stagione (foglie secche, ad esempio).

Sfruttiamo al meglio la stagione

Una passeggiata tra gli alberi può diventare una piacevole avventura, in autunno. Attraversiamo un parco dipinto di rosso scuro e marrone, affascinati dalla bellezza della natura. All’improvviso, un’idea: ecco come portare sulla nostra tavola i colori dell’autunno. Foglie rosse, gialle e arancioni non meritano di essere calpestate, e quelle pigne dalla forma così particolare sembrano un centrotavola perfetto. L’autunno ci offre una miriade di tesori. Bastano un po’ d’occhio e una buona dose di creatività per sfruttarli al meglio e arricchire la nostra casa.

Una tavola autunnale

L’autunno è la stagione del rosso, del marrone e dell’arancione. Se vogliamo immergere i nostri ospiti nell’atmosfera adatta, un bel centrotavola è la scelta azzeccata. Un pezzo di corteccia e una zucca decorativa (come la stellina o la verbia) esprimono eleganza grazie alla piacevole armonia di arancio e marrone. Anche una composizione di pigne e castagne, ravvivata da fette di arancia essiccata e foglie rosse può essere un’ottima idea. Per un portatovagliolo bello e originale, invece, possiamo unire con uno spago un rametto, bacche e castagne non mature e delle erbe aromatiche.

Le foglie sono nostre alleate

Il tesoro autunnale più bello e versatile, nonché il più comune, è costituito dalle foglie secche. I loro colori unici si prestano a numerose decorazioni dal sicuro impatto visivo. Possiamo creare una composizione di frutti autunnali e rametti. Oppure, se abbiamo un vaso trasparente inutilizzato, possiamo riempirlo di giallo, rosso e arancione, con un tocco di marrone alla base conferito da pigne e castagne mature.

Il resto della casa

Possiamo ravvivare anche il resto del nostro appartamento grazie alla bellezza delle foglie. Una ghirlanda appesa alla porta può accogliere con calore gli ospiti. Se leghiamo con uno spago delle foglie a un filo di lucine da interno (meglio se di colore giallo), ecco pronto un addobbo perfetto per davanzali o ripiani. E se una foglia possiede un colore che ci colpisce particolarmente, perché non conservarla? Inseriamola in una cornice e potremo ammirarla come merita.

Fiori e candele

Per ravvivare la tavola, le gerbere, con le loro intense tonalità di rosso e arancione, sono i fiori che fanno al caso nostro. Nelle cene autunnali, poi, non possono mancare le candele. Come centrotavola o davanti a una finestra, donano agli ambienti una luce soffusa perfetta per la stagione. Mettiamole dentro un vasetto vuoto decorato con rametti, foglie secche e bacche colorate. Avranno un effetto rilassante che ci calerà con delicatezza nelle atmosfere dell’autunno.