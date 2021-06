L’estate è finalmente arrivata e con sè porta le giornate al mare, i colori vivaci dei fiori e tanto caldo. Per combattere le fastidiose giornate afose molti di noi consumano delle bevande dissetanti, delle pietanze fredde e della frutta di stagione. Proprio grazie a questa è possibile creare dei dolci freschi che deliziano il nostro palato e quello dei nostri ospiti. Pensiamo alla granita, al gelato o al gelo.

Questo articolo spiegherà come preparare un’ottimo gelo con un ingrediente molto particolare, l’anguria gialla. Questo frutto di derivazione giapponese viene prodotto anche in Italia e delizia il palato dei più. Questo è un frutto dal gusto particolare che richiama un po’ quello dell’ananas e del fico d’india e cattura completamente le nostre papille gustative.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco come deliziare il palato dei nostri ospiti grazie a questo dolce particolare

Grazie a questo frutto particolare è possibile creare un gelo di anguria gialla che sorprenderà i nostri ospiti. Per preparare questo dolce particolare abbiamo bisogno di:

500 gr di anguria gialla;

100 gr di zucchero;

40 gr di amido di mais.

Il quantitativo degli ingredienti è da intendersi per quattro persone.

Preparazione del dolce delizioso

Prendiamo la nostra anguria gialla e con uno scavino prendiamo la polpa, passiamola poi in un frullatore così da renderla liquida. Con un setaccio filtriamo il succo ottenuto, questo ci permette di eliminare i semi e i residui indesiderati.

Adesso prendiamo un pentolino, vi versiamo il succo e aggiungiamo lo zucchero e l’amido. Facciamolo bollire e una volta che è in ebollizione lasciamo sul fuoco altri 5 minuti. Trascorso il tempo indicato lasciamo intiepidire e versiamo poi il tutto all’interno di alcuni stampini preferibilmente in silicone.

Conserviamo in freezer per almeno 4 ore, trascorso questo tempo rimuoviamo il gelo dagli stampini e serviamoli. Possiamo guarnire con della granella di pistacchio. Ecco come deliziare il palato dei nostri ospiti grazie a questo dolce particolare.