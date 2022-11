Ecco come ottenere un incredibile sconto per acquistare uno smartphone per chi ha Legge 104

Molte sono le agevolazioni su cui possono contare coloro che hanno diritto alla Legge 104. E si spazia dalla possibilità di ottenere la pensione anticipata ai benefici lavorativi. Ma ci sono anche agevolazioni fiscali a cui, non sempre viene data la giusta rilevanza. Si parla spesso si esenzione dal pagamento del bollo auto, che però, è un beneficio che spetta davvero a pochi. O al contrassegno parcheggio per i disabili. Ma ci sono delle agevolazioni che, se anche più modeste, sono alla portata di tutti i disabili. E certamente gli semplificano la vita. Ecco come ottenere un incredibile sconto la Legge 104 per avere un telefonino nuovo.

Primo obiettivo della Legge 104

Il primo obiettivo della Legge 104 è senza alcun dubbio quello di semplificare la vita del disabile con handicap grave. E proprio per questo sull’acquisto dei dispositivi elettronici che possono favorire l’integrazione dell’handicappato ci sono dei benefici. Come la detrazione al 19% e l’IVA agevolata al 4% sul bene acquistato.

E tra questi dispositivi rientrano anche i computer, i tablet e gli smartphone. Perchè permettono al disabile con handicap grave di interagire più facilmente con il prossimo.

Su questi acquisti, quindi, è riconosciuto un doppio beneficio: lo sconto immediato sull’IVA, con l’applicazione di quella agevolata al 4%. E la detrazione al 19% per l’acquisto di un ausilio informatico.

Ecco come ottenere un incredibile sconto sull’acquisto di uno smartphone

Per poter usufruire dei benefici sopra descritti è necessario che siano presenti diverse certificazioni, ovvero:

dimostrare tramite verbale cella Commissione medica ASL/INP l’invalidità permanente funzionale;

dimostrare, sempre tramite documentazione medica che dall’invalidità deriva anche un handicap (anche non grave) che comporta uno svantaggio personale;

certificazione del medico che dimostri che l’acquisto effettuato sia necessario al disabile come supporto tecnico informatico;

fattura di pagamento dello smartphone acquistato per poter fruire della detrazione nella successiva dichiarazione dei redditi.

Come procedere?

Il venditore può procedere all’applicazione dell’IVA agevolata solo in presenza delle certificazioni sopra elencate. Mentre per la detrazione fiscale al 19% si dovrà attendere la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Oltre allo smartphone possono, in ogni caso, essere acquistati anche altri ausili tecnici informativi per l’integrazione del disabile. Nel beneficio rientrano, ad esempio, il personal computer, il tablet, il modem, eventuali web cam, cuffie con microfono ecc..

Gli acquisti possono essere effettuati, eventualmente, anche online. Su piattaforme di vendita molto grandi, infatti, in questi casi è previsto il rimborso della differenza dell’IVA. Ma è sempre meglio informarsi prima contattando la piattaforma telefonicamente per capire se ci sono specifiche condizione da seguire per gli acquisti in caso di IVA agevolata per Legge 104.