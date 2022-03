Il pignoramento è un atto di espropriazione forzata. Cosa significa? Che l’ufficiale giudiziario procede con la confisca di alcuni beni del debitore nel caso in cui ci siano dei debiti non pagati dallo stesso. Questo avviene dopo aver esperito altri tentativi, formali e informali di recupero del credito. L’obiettivo è quello di permettere al creditore di poter soddisfare il proprio credito. Tale pignoramento, sia nel caso avvenga da parte della banca o da parte del Fisco, può essere:

immobiliare, se ha per oggetto beni immobili, come le case;

mobiliare, se ha per oggetto beni mobili come l’auto o altri veicoli, ovvero cose di particolare valore;

presso terzi se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. In questo caso può essere pignorato il conto corrente bancario.

I pignoramenti parziali di conti correnti bancari o postali

Ma esistono alcuni casi per cui i risparmi di una vita non possono essere toccati né dalle banche né dal Fisco. E altri casi in cui si possono pignorare, ma solo in parte. Nel caso di un conto corrente bancario o postale, non sono pignorabili i risparmi accumulati dai lavoratori dipendenti e anche dai pensionati nel limite pari al triplo dell’assegno sociale. Ma potrà essere pignorata solo l’eccedenza rispetto a tale tetto sul conto alla data di notifica dell’atto. Facciamo un esempio pratico, se l’assegno sociale per il 2022 è pari a 460,42 euro, il triplo è pari a 1.381,26 euro. Quindi se sul conto è presente una cifra inferiore, allora non si possono toccare. Se invece è superiore, verrà pignorata la somma oltre i 1.381,26 euro. Se per esempio sul conto sono presenti 1.500 euro, allora si perderanno solo 118,74 euro (1.500-1.381,26).

Ecco come mettere al sicuro i risparmi in modo legale e i casi in cui l’Agenzia delle Entrate non può pignorare la prima casa

I beni che invece non si possono assolutamente pignorare sono le polizze vita. I risparmi sul libero postale o i buoni fruttiferi non si possono sequestrare, ma solo se non sono soggetti a pignoramento da terzi. Per quanto riguarda il Fisco, invece, esiste per legge un limite di beni impignorabili e quindi sul quale non si può avvalere per saldare il debito. Sono quei beni indispensabili per la tutela della dignità del debitore, ovvero quelli per mangiare, dormire o lavorare. Nello specifico si tratta di:

la prima casa se non esistono altre proprietà intestate al debitore;

sussidi statali e assegni familiari;

crediti alimentari ottenuti da una separazione coniugale;

fonti di reddito destinate al sostentamento di persone indigenti;

polizza sulla vita;

crediti maturali da rapporti di lavoro sino alla soglia corrispondente all’entità dell’assegno sociale (come visto sopra).

Ecco, quindi, come mettere al sicuro sia i risparmi che la prima casa rendendo entrambi impignorabili, e lo dice la legge.

