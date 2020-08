In questo articolo cercheremo di comprendere una manovra in arrivo con il Decreto Agosto, che verrà discusso in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. La redazione di ProiezionidiBorsa ha già anticipato un’indiscrezione relativa ad un aiuto al settore della ristorazione. Oggi vedremo come il Governo intende sostenerne la produttività attraverso un incentivo dato ai clienti dei ristoranti. Sappiamo che tra le categorie più colpite dalla crisi post pandemia c’è proprio la ristorazione. Prima obbligati a restare chiusi per settimane e successivamente aperti con molte limitazioni, i ristoranti hanno subito un forte calo del fatturato. L’Esecutivo intende aiutare migliaia di attività di un settore strategico per il nostro Paese. L’enogastronomia italiana costituisce un’importante attrazione turistica per gli stranieri e quindi una fetta fondamentale del PIL italiano. Vediamo quindi in che modo il Decreto Agosto aiuterà cittadini e ristoratori. Ed ecco come lo Stato ci pagherà il ristorante: le novità da settembre?

L’esempio inglese

I viceministri Castelli e Buffagni proporranno al Governo di ripetere nel nostro Paese l’incentivo proposto con successo a Londra. Nella città inglese, infatti, i clienti dei ristoranti ricevono entro pochi giorni il riaccredito della metà di quanto speso per mangiare al ristorante. Il Ministero del Tesoro inglese ha promosso questa iniziativa per il mese di agosto. Il limite di rimborso è di 10 sterline a persona. L’iniziativa sembra aver avuto successo. Già nei primi giorni di validità i ristoranti hanno ricominciato a riempirsi e hanno registrato importanti incassi. Sulla base delle indiscrezioni raccolte dalla redazione, il Governo dovrebbe concedere uno sconto pari al 20% del valore dello scontrino emesso dai ristoranti. I clienti dovranno pagare con mezzi tracciabili e registrare la spesa in un’apposita app. Non è ancora chiaro se il bonus verrà erogato con un accredito sul conto corrente del cittadino o se determinerà un credito fiscale.

Le indiscrezioni raccolte da ProiezionidiBorsa indicano uno stanziamento di un miliardo di euro che coprirebbe il periodo da settembre a dicembre. Il bonus non dovrebbe prevedere limitazioni reddituali per i beneficiari ma solo un tetto massimo al singolo scontrino. La volontà del Governo è quella di riportare le persone alle abitudini precedenti al lockdown. Così da supportare imprese e lavoratori del settore della ristorazione. Sembra che la percentuale di sconto possa salire per i pasti consumati in locali ubicati nei centri storici. In questi casi il conto del ristorante lo paga lo Stato per più del 20%. Ricordiamo che il sottosegretario Morani ha proposto di estendere il meccanismo di sconto anche ad altri settori colpiti dalla crisi. In particolare, il MISE potrebbe stanziare circa 2 miliardi a sostegno dei negozi di abbigliamento, arredamento e articoli per la casa.