Le video guide di PdB



La solidarietà per gli italiani ha sempre ricoperto un ruolo chiave per il miglioramento delle relazioni sociali. Da ultimo possiamo ricordare le bellissime iniziative in aiuto delle fasce più deboli della popolazione durante il lockdown nazionale. Un esempio? La distribuzione degli alimenti con il gesto semplice ma significativo legato alla frase di San Giuseppe Moscati, “chi può metta, chi non può prenda”.

Il Natale è un’occasione unica per poter contribuire con poco a rendere migliore la situazione di qualcuno che se la passa ben peggio di noi ad altre latitudini. Per questo motivo ecco come fare doni economici e vicini al prossimo.

Le origini del commercio Equo e Solidale

Questa forma di commercio ebbe origine a partire dalla seconda metà del Novecento. Si tratta di una rete alternativa al commercio tradizionale fiorita nella aree più povere del mondo. I paesi in via di sviluppo (PVS) in cui è nata questa iniziativa sono davvero molti, soprattutto quelli dell’America Latina e dell’Africa subsahariana.

I prodotti del commercio Equo e Solidale vengono realizzati da persone povere con le materie prime a disposizione nel paese di appartenenza. A partire dagli anni 70 le merci del commercio Equo e Solidale si sono diffuse molto anche in Europa e hanno ispirato idee regalo per amici e parenti. Girando per le città europee non è raro ormai trovare botteghe in cui trovare molti oggetti che fanno al caso nostro.

Idee regalo con il Commercio Equo e Solidale

I prodotti di questo commercio sono più che altro manufatti artigianali. Nel corso del tempo sono diventati sempre di più: dai soprammobili in legno ai vestiti tradizionali, dalle decorazioni natalizie a veri e propri pezzi di arredamento. I prezzi di tali realizzazioni non sono determinati dai grandi gruppi industriali, ma dai piccoli produttori locali. Questo consente di rendere accessibile a tutte le tasche un acquisto di questi generi. Ma non è tutto qui.

Molto variegata e attraente è anche l’offerta dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aree più povere del mondo. Le prelibatezze esotiche potrebbero essere un ottimo spunto per donare un cesto natalizio alternativo rispetto al classico cesto che conosciamo. Ecco come fare doni economici e vicini al prossimo.