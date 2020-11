Le video guide di PdB



Oggi vogliamo trattare la ricetta della crostata della domenica per un dolce weekend in famiglia. È un dolce che dona un ambiente magico alla casa grazie i suoi profumi e aromi. E contribuirà a creare l’atmosfera giusta per trascorrere una serena domenica in famiglia.

Vediamo, quindi, quali sono gli ingredienti necessari per preparare la crostata della domenica per un dolce week end in famiglia.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, gli ingredienti:

a) 220 grammi di farina;

b) 30 grammi di cacao amaro;

c) 125 grammi di burro;

d) 225 grammi di zucchero;

e) un cucchiaino di lievito per dolci;

f) una bustina di vaniglina;

g) 500 grammi di latte;

h) quattro tuorli;

i) 100 grammi di cioccolato;

l) 50 grammi di amido di mais.

Passiamo, ora, alla preparazione della crostata della domenica per un dolce week end in famiglia.

Il procedimento

Unire in una ciotola capiente la farina e il cacao, e girare. A parte, liquefare il burro a bagnomaria. Incorporarlo, quindi, agli altri due ingredienti insieme a 125 gr di zucchero, lavorare bene e poi aggiungere il lievito e la vaniglina. Dare all’impasto la forma di un panetto, coprirlo con la pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per trenta minuti.

Nel frattempo, in un pentolino, a fuoco basso, unire il latte, lo zucchero rimanente, l’amido e i tuorli. Mescolare continuamente per evitare la formazione di grumi.

Quando la crema sarà pronta, aggiungere il cioccolato e girare bene. Dunque togliere dal fuoco.

Trascorso il tempo di riposo della pasta, stendere l’impasto fino a raggiungere lo spessore di circa 1,5 cm. Rivestire, quindi, una teglia da crostata, o comunque con il bordo basso, e far cuocere in forno la pasta per un quarto d’ora a 180°. Quando questa sarà cotta, sfornare e versare, quindi, la crema sulla crostata. Decorare a piacere.

Ecco svelata, dunque, la ricetta della crostata della domenica per un dolce week end in famiglia.