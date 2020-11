Manca ancora più di un mese al Natale, ma non è mai troppo presto per iniziare a pensare a cosa regalare a parenti e amici. Anche perchè ridursi all’ultimo minuto, poi, può portare a fare regali che possono rivelarsi poco apprezzati. Ecco allora le 5 migliori idee di regalo tecnologico davvero utile per uomo e donna. Dall’head-up display al vaso elettronico, passando per il drone economico, il robot aspirapolvere e la stampante fotografica istantanea portatile.

Ecco le 5 migliori idee regalo tecnologico davvero utile per uomo e donna

Head-up display. Noto anche con l’acronimo HUD, l’head-up display è un dispositivo elettronico che va ad integrare, tra l’altro, la strumentazione dell’auto. Esso permette di visualizzare sul parabrezza dei dati statistici e tecnici sull’auto che si sta guidando senza distogliere lo sguardo dalla strada. Molte auto di lusso hanno l’head-up display di serie.

Vaso elettronico. Si tratta di un vaso smart che, tra l’altro, è perfetto pure per la coltivazione di erbe aromatiche all’interno degli ambienti domestici. Il vaso elettronico è dotato di tutta una serie di controlli intelligenti. Per esempio, avverte quando manca l’acqua nel serbatoio. Basta mantenere cariche le cartucce per le sostanze nutritive e il serbatoio dell’acqua. Dopodiché ci penserà il vaso elettronico a nutrire le piante senza doversi più preoccupare di nulla.

Drone economico. Con meno di 100 euro, al giorno d’oggi, è possibile acquistare droni economici con telecamera che, seppur adatti ai principianti, sono comunque dotati di funzioni evolute. Dal controllo vocale e gestuale intelligente alla possibilità di far eseguire al drone delle acrobazie. Oltre alla possibilità di impostare delle rotte di volo, via app, utilizzando il proprio smartphone.

Robot aspirapolvere. Questo robot è indubbiamente utilissimo per pulire i pavimenti, inclusi gli angoli della casa. E rimuove peli di animali, briciole e polveri anche negli angoli più nascosti e difficili della casa. I migliori robot aspirapolvere in commercio sono a controllo vocale, tramite app, via smartphone. E sono dotati anche di sensori integrati che permettono al robot di evitare collisioni accidentali.

Stampante fotografica istantanea portatile. Per gli amanti della classica foto stampata su carta, la stampante fotografica istantanea portatile è compatta ed è tascabile. Ed è dotata anche di controllo in modalità wireless. Non solo tramite smartphone, ma pure attraverso tablet e fotocamere digitali.