I lavori di casa a volte possono essere davvero fastidiosi. C’è sempre tanto da fare, ed il problema è che bisogna anche farlo spesso. Se non puliamo frequentemente i pavimenti, questi in poco tempo saranno di nuovo sporchi. Se non laviamo subito i fornelli rischiamo incrostazioni davvero difficili da far andare via.

Sotto questo aspetto lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli utili. Qualche tempo fa abbiamo proposto un articolo che indicava come pulire le pentole bruciate, utilizzando dei semplicissimi rimedi della nonna.

Ma a volte nulla è sufficiente, lo sporco si annida ovunque. Quindi, è importante che cerchiamo sempre i metodi migliori per pulire frequentemente ed in maniera semplice. Ecco come dei semplici pezzi di carta ci liberano dalla polvere e ci risparmiano fatica nei lavori di casa.

Per la polvere più in alto

Tra i posti peggiori in cui si annida la polvere abbiamo la parte alta degli armadi e delle librerie. Esse sono difficilmente raggiungibili, anche da parte di chi è di alta statura. Quindi pulirle diventa davvero complesso.

Spesso ci vogliono degli strumenti appositi, con lunghi bracci che riescono a raggiungere i posti più scomodi e meno visibili. Tuttavia, diciamocelo, è una bella faticaccia, e poi dobbiamo spendere soldi per comprare questi oggetti.

Quindi, una soluzione perfetta sarebbe quella di mettere tanti vecchi fogli di carta sull’armadio, che coprano tutta la superficie. Poi ogni tanto si prendono e si rimuovono, con tutta la polvere che hanno attirato sopra di loro. In tal modo non si dovrà mai pulire granché, ma basterà sostituire i fogli ogni tanto.

Un rapidissimo trucchetto

Diamo un secondo consiglio, che ci potrebbe far prendere una buona abitudine. C’è un trucco molto intelligente che possono sfruttare le persone che usano spesso i post-it. Ogni volta che dobbiamo buttare un post-it, passiamolo per bene sulla scrivania, e soprattutto sulla tastiera del computer. La parte adesiva catturerà velocemente tutte le briciole e la polvere che ci sono, e ci permetterà di dare una pulita di emergenza. Facciamolo ogni volta che buttiamo un post-it, e vedremo grandi miglioramenti.

Ecco come dei semplici pezzi di carta ci liberano dalla polvere e ci risparmiano fatica nei lavori di casa. A volte le cose si possono risolvere con una grandissima semplicità.