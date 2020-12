Quando in una casa in cui sono presenti dei cani arriva un neonato bisognerà prestare, innanzitutto, molta attenzione alla reazione dell’animale nei confronti del nuovo arrivato.

Il cane, infatti, è parte integrante della famiglia e bisognerebbe cercare di abituarlo lentamente alla “novità”. Questo anche per non sconvolgergli eccessivamente l’esistenza.

Infatti, il cane potrà diventare davvero un buon amico per il nuovo arrivato se il rapporto che si instaura tra loro sarà fondato su basi solide.

Ecco come comportarsi con il proprio cane in questa occasione particolare

L’animale dovrà essere preparato all’arrivo del neonato già prima della nascita.

Questo potrà essere fatto in diversi modi. Per prima cosa potrebbe risultare utile fare annusare al cane i prodotti che verranno utilizzati per il bambino.

Il neonato avrà un odore diverso rispetto a quello degli adulti a cui è abituato il cane. Per questo motivo è importante abituarlo da subito alla novità.

Dopo l’arrivo del bambino

Una volta portato il bambino a casa, bisognerà assolutamente evitare di trascurare il nostro amico a quattro zampe o mostrare ansia. In generale, il cane non dovrà essere trattato in maniera diversa dal solito.

Invece, potrebbe rivelarsi utilissimo lasciare che il cane annusi ed entri in confidenza con il nuovo membro della famiglia in tutta tranquillità.

Al cane, infatti, dovrà essere permesso di rimanere nei paraggi e, nel caso in cui si comporti bene, premiarlo.

Tuttavia, per precauzione, sarebbe bene non lasciare mai da soli il cane e il bambino. Dimentichiamoci la Nana di Peter Pan. I cani possono essere imprevedibili e, lasciati soli con un neonato, potrebbero creare problemi. Quando il bambino comincerà a muoversi liberamente, a maggior ragione, bisognerà controllare l’animale perché potrebbe diventare curioso per la novità.

Questa curiosità potrebbe portarlo a mordere e mordicchiare qualsiasi cosa, compreso il bambino. Perciò sarebbe importante rassicurare il cane con parole tranquille.

È comunque da sottolineare che, spesso, le aggressioni dei cani sono dovute a una scorretta socializzazione del cane e del bambino.

Avvengono, principalmente, in seguito a un comportamento inappropriato da parte del bambino che infastidisce il cane.

Ecco, quindi, come comportarsi con il cane in questa occasione particolare.

Insegnare, sia al cane che al bambino, il rispetto reciproco, sarà il modo migliore per farli crescere insieme in armonia e serenità.

Per scoprire la razza di cane perfetta per i bambini si consiglia di leggere questo articolo.