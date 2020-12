San Silvestro quest’anno sarà sicuramente diverso. I festeggiamenti sono, per causa di forza maggiore, rimandati. Ma questo non vuol dire che non si possa trascorrere una serata magica e un pranzo del primo dell’anno coi fiocchi. Bisogna trovare il modo di tirarsi su il morale come si può. E, in questi casi, l’alleato numero uno che si possa avere è proprio il cibo. Realizzare delle ottime pietanze tipiche della tradizione, infatti, creerà quell’atmosfera di euforia adatta a questa celebrazione. Dunque, ecco il menù completo tipico della tradizione per trascorrere un Capodanno magico! Nonostante le pietanze tradizionali varino di regione in regione, ci sono alcune ricette che accomunano tutto il Paese. Ecco quali.

Cosa cucinare per la cena del 31 dicembre

Partiamo dall’antipasto. Per iniziare la cena, la tradizione prevede che vengano serviti dei formaggi e dei salumi misti, accompagnati da bruschette ricoperte di olio e da alcune deliziose olive. Inoltre, al Sud si usa spesso servire, assieme a questi alimenti, anche un po’ di ricotta o della mozzarella. Al Nord, invece, è più tipico trovare nell’antipasto le patate, cucinate in modo sempre diverso.

Per il primo piatto, bisognerà ricordarsi di mangiare pesce. Dunque, un ottimo risotto o degli spaghetti ai frutti di mare rispecchieranno perfettamente la tradizione. Se si vuole optare per un altro primo, anche i cappelletti andranno benissimo.

Per il secondo, troviamo ovviamente il cotechino con le lenticchie, il polpo, l’arrosto e la salsiccia. E per dessert, infine, si potrà optare per i dolci classici delle festività natalizie. Dunque, sulla tavola, si dovranno mettere pandoro, panettone, cantucci, ricordandosi di aggiungere dei chicchi d’uva e della frutta secca per attirare la buona fortuna.

Il pranzo perfetto per iniziare l’anno col piede giusto

Il giorno dopo, i festeggiamenti non si fermano di certo. E la tavola dovrà essere nuovamente imbandita. L’antipasto, questa volta, sarà composto da verdure. Dunque, si può optare per della cicoria o delle bietole condite a piacimento. Il primo piatto, invece, dovrà avere una caratteristica fondamentale. Dovrà infatti essere a base di ragù. Dunque, che si preferisca la pasta al forno, la lasagna o qualsiasi genere di ricetta, bisognerà ricordarsi che questo sugo è d’obbligo! Il secondo piatto, invece, dovrà essere composto da una frittura mista, da un crudo di mare o, se si preferisce, da un ottimo agnello. Per finire, troviamo nuovamente frutta secca, uva e tutti i dolci natalizi già menzionati.

Perciò, ecco il menù completo tipico della tradizione per trascorrere un Capodanno magico!

Se si vuole seguire una ricetta specifica, noi del team di ProiezionidiBorsa ne abbiamo consigliata uno nel seguente articolo: il secondo a base di polpo perfetto per San Silvestro.