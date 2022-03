I contributi INPS sono essenziali per andare in pensione. Tutte le misure, con l’ eccezione dell’assegno sociale, richiedono un certo numero di contributi accreditati. Da un minimo di 5 anni per la pensione di vecchiaia contributiva a un massimo di 42 anni e 10 mesi (gli uomini) per l’anticipata. E’ importante, quindi, per il lavoratore cercare di accumulare quanti più anni di versamento possibile. Anche perchè questi andranno a determinare, oltre che il diritto di accesso, anche l’importo dell’assegno spettante. Ecco come avere 1 anno di contributi INPS in modo totalmente gratuito per avvicinare il momento della quiescenza.

I contributi figurativi del servizio militare sono importanti

Per l’anno di servizio militare svolto si ha diritto al riconoscimento di contribuzione figurativa. Il periodo di leva obbligatoria, quindi, può essere valorizzato ai fini previdenziali. Verrà utilizzato, poi, sia per il diritto che per la misura della prestazione spettante. Ovviamente, come spesso accade con le agevolazioni previste dall’INPS, è necessario presentare apposita domanda per il riconoscimento.

Possono fare richiesta per l’accredito della contribuzione figurativa tutti i lavoratori e i pensionati. A patto che il periodo in questione non sia già coperto da altro tipo di contribuzione. La richiesta può essere presentata, in caso di lavoratore o pensionato deceduto, anche dai superstiti.

L’accredito della contribuzione figurativa per il servizio militare, in ogni caso, è possibile sono per determinati fondi previdenziali, ovvero:

AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti);

per i lavoratori autonomi le Gestioni speciali a essi dedicate;

laddove previsto dalle norme anche per i Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS.

Non possono, invece, essere accreditati nella Gestione Separata INPS.

Ecco come avere 1 anno di contributi INPS per la pensione in più in modo totalmente gratuito

Per poter richiedere i contributi figurativi del servizio militare è necessario che l’interessato abbia maturato almeno un contributo effettivo. E’ determinante, poi, che il periodo per cui si richiede il beneficio non sia coperto da altra contribuzione (obbligatoria, da riscatto, figurativa, ecc…). Ma come si presenta effettivamente domanda per ottenere il beneficio? Andiamo a scoprirlo.

L’interessato dovrà presentare all’INPS apposita domanda indicando nella stessa:

i periodi per cui si richiede il riconoscimento della contribuzione figurativa;

il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.

L’INPS utilizzerà queste informazioni per ricevere, poi, tutta la documentazione che attesti l’avvenuto svolgimento del servizio militare, dall’ufficio preposto. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando il sito dell’istituto. In alternativa si può utilizzare anche il contact center dell’INPS o rivolgersi ad enti di patronato o professionisti abilitati.

