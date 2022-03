Praticamente è da un anno che le quotazioni di IGD sono bloccate all’interno di un ampio range delimitato inferiormente da 3,724 euro e superiormente da 4,24 euro. Tranne qualche breve escursione prontamente rientrata, il titolo si è sempre mosso all’interno di questo intervallo. Rimane, quindi, ancora valida la domanda che ci siamo posti oltre 2 mesi fa: Le azioni IGD sono alla prova del 9: sarà rialzo o ribasso?

Tuttavia, adesso dopo 9 mesi di lateralità le azioni IGD potrebbero iniziare un movimento direzionale. Con quella in corso, infatti, potremmo assistere alla terza settimana consecutiva che chiude sopra area 4,24 euro. Diventa, quindi, sempre più probabile un’accelerazione rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 5,075 euro. Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 5,91 euro.

Ovviamente, una mancata conferma della rottura di area 4,24 euro potrebbe spingere le quotazioni nuovamente verso area 3,724 euro. La rottura di questo livello, poi, sicuramente potrebbe fare accelerare al ribasso. Tuttavia, gli obiettivi più probabili sarà possibile calcolarli solo a inversione confermata.

L’unica nota che deve indurci alla prudenza è che le ultime settimane al rialzo hanno visto una diminuzione dei volumi.

La valutazione del titolo IGD

Fatta eccezione per il Price to Book ratio e il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, tutti gli altri indicatori esprimono un’importante sottovalutazione. Inoltre, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Un altro importante punto di forza del titolo è legato alle prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi che sono un’importante risorsa. Secondo gli analisti, infatti, gli utili di IGD dovrebbero crescere, nei prossimi tre anni, più velocemente della media del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

Dopo 9 mesi di lateralità le azioni IGD potrebbero iniziare un movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo IGD (MILIGD) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 marzo a Piazza Affari a 4,39 euro in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale