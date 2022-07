Ecco come acquistare un immobile in costruzione, conoscendo i diritti del compratore ed evitare i rischi dell’operazione

L’acquisto di un immobile o di una casa, costituisce un investimento molto ingente, per la maggioranza delle persone. Prima di procedere ad un’operazione di questa portata occorre fare attenzione e conoscere i dritti del compratore. Il primo consiglio è quello di stipulare un contratto preliminare. Il contratto preliminare, infatti, è un precontratto che consente di bloccare l’affare della vendita immobiliare, senza, però, chiuderlo subito. Questo è importante perché il compratore ha il tempo per procedere ad una serie di importanti controlli sull’immobile, senza che venga venduto ad un altro.

Se, poi, si procede all’acquisto di un immobile in costruzione, la stipula di un contratto preliminare è ancora più importante. Infatti, il contratto di vendita si concluderà solo quando l’immobile sarà pronto per la consegna al compratore. In questo modo si evitano molte truffe e problemi legali. Nel contratto preliminare di vendita di immobile in costruzione si fissano tutte le condizioni più importanti dell’affare. Come il prezzo del bene, le sue caratteristiche, la data di consegna e così via.

Le garanzie per l’investimento

Dunque, ecco come acquistare un immobile in costruzione, facendo attenzione a tutta serie di adempimenti legali importanti. Il secondo consiglio è quello di coinvolgere il notaio nell’affare. È importante stipulare il contratto preliminare attraverso il notaio e tramite atto pubblico. In questo modo, sarà semplice ottenere la trascrizione del contratto nei registri immobiliari. Questo eviterà che il venditore possa vendere due volte lo stesso immobile e saremo ancora più tutelati.

La legge, poi, prevede una serie di garanzie per l’acquirente di un immobile in costruzione, per evitare che i soldi del suo investimento vadano in fumo. La prima garanzia legale è l’obbligo stipulare una polizza assicurativa. Questa assicurazione dura minimo 10 anni e serve a tutelare l’acquirente dai rischi imprenditoriali della costruzione di un immobile. La legge attribuisce all’acquirente anche un diritto di prelazione. Infatti, se il bene in costruzione fosse venduto all’asta giudiziaria l’acquirente futuro avrebbe la prelazione sullo stesso. Infine, il venditore deve rilasciare una fideiussione che vada a garantire la somma che il compratore ha, eventualmente, già versato alla stipula del preliminare.

Ecco come acquistare un immobile in costruzione, conoscendo i diritti del compratore ed evitare i rischi dell’operazione

Queste garanzie legali sono molto importanti e, insieme alla stipula del preliminare, costituiscono una vera e propria garanzia dell’investimento immobiliare. Dunque, è assolutamente necessario conoscere queste regole e garanzie se si vuole acquistare un immobile in costruzione. Questi adempimenti legali sono così importanti che se mancano, o il venditore non adempie ai suoi obblighi, l’intera operazione è nulla.

Lo ha spiegato la Corte di Cassazione in una recente sentenza. I giudici hanno chiarito che senza fideiussione sulle somme ricevute in anticipo da parte del venditore, il contratto preliminare è nullo. Si tratta di una nullità relativa che può far valere il solo compratore, che, quindi, solo per la mancanza delle fideiussione può far saltare l’affare.

Lettura consigliata

Anche senza ricorrere a donazione e testamento, si possono trasferire gratuitamente case e immobili utilizzando queste altre operazioni