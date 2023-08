Ecco chi potrà ottenere 100 euro in più nel rimborso del 730 con questa assicurazione 

Pensare al domani e alla serenità nostra e delle persone che amiamo è un obiettivo primario. Per questo il nostro legislatore prevede incentivi fiscali per chi decide di stipulare queste polizze. Ma occhio ai dettagli. Ecco chi potrà ottenere il rimborso di 100 euro. Vediamo di cosa si tratta.

La vita di ognuno di noi è costellata da molteplici vicende talvolta positive e talvolta, purtroppo, negative. Garantirsi contro situazioni avverse che possono mettere in pericolo la serenità nostra e della nostra famiglia è molto importante. Per questo tanti decidono di stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per proteggersi da tutte le conseguenze economiche che si potrebbero dover affrontare a seguito d’infortunio. Lo stesso vale per le polizze vita che garantiscono al beneficiario un capitale in ipotesi di malattia grave, invalidità o decesso dell’assicurato. Stipulare una polizza vita o infortuni presenta notevoli vantaggi, in quanto garantisce una certa sicurezza economica e serenità alla propria famiglia. Inoltre il nostro legislatore al fine di incrementare la sottoscrizione di tali polizze ha previsto importanti incentivi fiscali. In particolare, l’art. 15 co.1 lett. f del TUIR ha previsto per i premi assicurativi la detrazione del 19% dall’IRPEF.

Per quali contratti è prevista la detrazione

La detrazione è prevista per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati e rinnovati prima del 31 dicembre 2000. L’Agenzia delle Entrate richiede che il contratto abbia una durata minima di 5 anni e non sia consentita la concessione di prestiti in tale periodo.

Nonché per quelli stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio morte e invalidità non inferiore al 5% per qualsiasi causa. Ma anche per i contratti stipulati contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In quest’ultimo caso è richiesto che l’assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. Ai fini della detrazione è necessario che contraente e assicurato coincidano indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. Inoltre la detrazione vale anche nel caso in cui i premi siano stati pagati a compagnie estere.

Ecco chi potrà ottenere 100 euro in più nel rimborso che arriva con il 730

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate la detrazione spetterà al contribuente nei seguenti casi:

qualora sia contraente e assicurato;

nell’ipotesi in cui egli sia il contraente e un suo familiare a carico sia il soggetto assicurato;

nell’ipotesi in cui un suo familiare a carico risulti sia contraente che soggetto assicurato;

qualora il contraente sia un familiare a carico e il soggetto assicurato sia un altro familiare a carico;

nel caso in cui egli sia il soggetto assicurato e un suo familiare a carico sia il contraente.

La detrazione inoltre viene calcolata su un ammontare massimo del premio di 530 euro, da calcolarsi complessivamente. Ciò vuol dire che in caso di più polizze l’ammontare massimo di spesa non può superare i 530 euro.

Ecco cosa non sottovalutare per non perdere la detrazione

Ai fini della detrazione è necessario inoltre che il pagamento del premio sia effettuato mediante mezzi di pagamento tracciabili. Il contribuente dovrà possedere la quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione contenente le modalità di pagamento tracciato. O in alternativa, le ricevute dei bollettini di pagamento. Nonché la copia del contratto con i dati del contraente e dell’assicurato o l’attestazione della compagnia assicurativa con tutti i requisiti richiesti. Pertanto, rispettando tutti questi requisiti, ecco chi potrà ottenere 100 euro in più nel rimborso che arriva col 730.