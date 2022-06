Ecco chi otterrà il Bonus 200 euro in maniera automatica e chi, invece, dovrà attivarsi personalmente svolgendo queste attività

Il Bonus 200 euro sta subendo delle modifiche in corso d’opera. Le differenze si registrano, prevalentemente, sul piano delle modalità per il suo ottenimento. In particolare, i lavoratori dipendenti che, secondo le iniziali stime, avrebbero dovuto ottenerlo automaticamente, dovranno, adesso, presentare un’autocertificazione. Su quest’ultima, però, permangono ancora dei dubbi. Non si sono, infatti, specificati né i termini per la trasmissione, né come e a chi i datori di lavoro debbano inviare la domanda. Tuttavia, il relativo modulo è stato predisposto ed è già pronto per l’utilizzo.

A parte i dipendenti, per cui si è registrato questo cambio di rotta, vediamo cosa accadrà alle altre categorie. Ebbene, ci sarà anche chi riceverà il Bonus in maniera automatica. Questi fortunati sono: i pensionati, i percettori del reddito di cittadinanza e i disoccupati, che otterranno la somma direttamente dall’INPS. Ciò accadrà anche ai professionisti dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Tuttavia, la condizione è che abbiano ricevuto le indennità previste dai decreti per l’emergenza Covid 19.

Come verrà erogato il contributo alle varie categorie

Come indicato, dunque, solo queste ultime categorie non dovranno fare nulla per ricevere il Bonus, che verrà accreditato in via automatica. Tutti gli altri, dovranno attivarsi o presentando l’autocertificazione, come accade per i dipendenti, o facendone espressa domanda, come nel caso dei lavoratori autonomi. Stesso dicasi per i co.co.co, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tra i requisiti, però, deve ricorrere:

l’avere un contratto attivo alla data di entrata in vigore del decreto;

reddito inferiore ai 35.000 euro lordi;

presentare domanda all’INPS.

Ecco chi otterrà il Bonus 200 euro, facendone espressa domanda. Ma non è finita qui. Anche i lavoratori domestici, pur rientrando nella categoria dei dipendenti, sono assoggettati ad una procedura diversa, per l’ottenimento del beneficio. Vediamo quale.

Ecco chi otterrà il Bonus 200 euro in maniera automatica e chi, invece, dovrà attivarsi personalmente svolgendo queste attività

I lavoratori domestici dovranno fare domanda presso i patronati e disporre, alternativamente del PIN INPS e dello SPID. Oppure, dovranno avere la Carta nazionale dei servizi o la Carta di identità elettronica. Anche i lavoratori a intermittenza devono presentare domanda all’INPS per ottenere il Bonus. Tuttavia, devono aver lavorato per almeno 50 giornate, ricavando un reddito non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. Infine, otterranno il contributo, previa domanda, anche i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensione di categoria. Tuttavia, è necessario che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021. Anche in questo caso, il reddito massimo percepito deve ammontare a 35.000 euro per il 2021.

Approfondimento

Otterremo il Bonus dipendenti, autonomi e Partite IVA solo seguendo queste procedure e presentando questa domanda, perché non sarà automatico