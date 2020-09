Ecco dove bisognerebbe investire soldi per avere una perdita pari allo zero. Abbiamo un capitale da parte e non sappiamo dove metterlo? Ecco qui la risposta. Il tema degli investimenti è sempre un po’ un mistero. Se sei una persona esperta puoi decidere tu dove collocare i tuoi soldi. Sennò molto spesso si affidano a dei consulenti in banca, che seguendo le linee guida del cliente capitalizzano i soldi. L’investimento è un rischio e questo si sa. Investire soldi comporta anche una perdita, ma se si collocano nei posti giusti il rendimento può essere molto alto.

L’Italia è storicamente uno dei paesi che risparmia di più. Possiamo dire che siamo dei risparmiatori seriali. Ma poi alla fine con tutti questi risparmi che ci facciamo? I risparmi fermi in banca perdono di valore. Se infatti noi abbiamo ad esempio 100.000 euro in banca, tra 5 anni questi soldi avranno un altro valore. Ma perché cambiano di valore? Alla fine la cifra è sempre la stessa. Cambiano perché la vita cambia, perché i prezzi variano, perché magari il cambio della moneta diventa sfavorevole. Insomma per tantissimi motivi. Quindi alla fine se con quei soldi prima ad esempio ci compravi due case, adesso ne compri solo una. Oppure invece di comprare due mele, ne compri solo una.

Quindi devo investire, ma dove?

Se avete un capitale non dovete ovviamente investire tutto e fare all in. Investite sempre una parte del capitale. Ma prima di investire in azioni etc… sarebbe opportuno investire circa il 20-50% sulla vostra formazione. Sulla vostra istruzione. Quindi se da parte avete circa 30.000 euro investite almeno 15.000 in voi stessi. Capitalizzando sulla vostra istruzione avrete modo di imparare come investire, quali sono i fattori che potrebbero incidere sul crollo della Borsa e tantissime altre cose. Se investite sulla vostra formazione non rischiate nulla, e con il tempo potreste diventare degli esperti accrescendo il vostro capitale.

