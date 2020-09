L’acqua è un bene primario. Ma le scorte si stanno piano piano esaurendo. Uno dei grandi problemi, che sta mettendo a rischio la salute del mondo (e la nostra!) riguarda il consumo eccessivo di bottiglie di plastica. Noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo già spiegato quanto spesso le bottiglie di plastica possano rappresentare un pericolo per la nostra salute. In questo articolo, infatti, potrai per esempio scoprire un pericolo che corri ogni giorno. E, leggendolo, smetterai probabilmente di tenere la bottiglia d’acqua sul comodino durante la notte. Ma, tornando a noi, questo articolo vuole affrontare una tematica che sta ricorrendo sempre più spesso negli ultimi anni. Ne va sicuramente della nostra salute. Vuoi sapere perché non bere mai l’acqua dalle bottiglie di plastica potrebbe influenzare il tuo futuro? Continua a leggere!

Come la plastica sta distruggendo il pianeta

Negli ultimi anni la tutela ambientale è diventato un argomento sempre più ricorrente. E, soprattutto, ci si sta concentrando su politiche cosiddette “plastic free”. Questo, per evitare sprechi inutili di plastica che non farebbero altro che inquinare. E se pensi che la cosa non ti riguardi, l’ISMEA ci mette davanti agli occhi la realtà. L’Italia, infatti, è al terzo posto nel mondo per il consumo di acqua in bottiglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Ed ecco quindi che continua il trend negativo dell’inutile spreco di plastica. Quando, invece, si potrebbe optare per tantissime altre scelte. Basterebbe semplicemente adottare dei facili accorgimenti e dare il proprio contributo!

Ecco gli accorgimenti che puoi utilizzare per fare la tua parte

Quello che puoi fare, per prima cosa, è non bere mai l’acqua dalle bottiglie di plastica. Ne va del tuo futuro! Immagina un pianeta che non sia più in grado di smaltire i nostri rifiuti! Faresti davvero vivere i tuoi figli in un mondo del genere? Ci sono tante cose che puoi fare per sostituire questa abitudine. Prima fra tutti, quella di utilizzare bottiglie in vetro. E, se ti porti l’acqua a lavoro, usare una borraccia fatta di materiale riutilizzabile.

Inoltre, se per motivi fondamentali, non puoi proprio rinunciare alle bottiglie di plastica, puoi sempre dare il tuo contributo. Ci sono diversi modi di riciclarle. Solo così potremo riparare, giorno dopo giorno, agli errori commessi in passato, e salvare il nostro futuro e quello del pianeta.