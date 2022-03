Ecco 8 Province che offrono un lavoro stabile nel pubblico impiego, ideale per chi intende lavorare a due passi da casa

Con riferimento agli estratti di bando pubblicati in Gazzetta Ufficiale negli ultimi 20 giorni, vediamo alcuni concorsi indetti dalle Province. Di norma questi Enti territoriali cercano personale a tempo indeterminato e spaziano anche in merito alle professionalità richieste.

Detto ciò, ecco 8 Province che offrono un lavoro stabile nel pubblico impiego e magari a poca distanza dal proprio domicilio. Precisiamo infine che in questa sede riporteremo solo alcuni dei concorsi attualmente ancora aperti alle candidature.

Invece per chi intende lavorare in proprio e sempre a due passi da casa, ricordiamo che da giovedì 24 si possono chiedere soldi a fondo perduto dello Stato.

La Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo

La Provincia di Brindisi ricerca nel complesso 3 istruttori, di cui uno amministrativo e 2 tecnici. In entrambi i casi si tratta di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, tutti categoria C1. Il termine ultimo per le candidature è fissato al 21 marzo e le selezioni sono per titoli ed esami.

Sono 15, tutti con scadenza al 31 marzo, i posti messi a bando dalla Provincia di Campobasso, categorie C e D. Nel dettaglio si ricerca 1 dirigente tecnico, 5 istruttori tecnici e 5 istruttori direttivi tecnici. I restanti posti riguardano 2 istruttori e 2 istruttori direttivo in ambito amministrativo-contabile. Solo il posto da dirigente tecnico è a tempo pieno e indeterminato, mentre gli altri sono a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato.

La Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’8 marzo

Nel Lazio, la Provincia di Frosinone ricerca 5 istruttori di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. La selezione è per titoli ed esami e la scadenza per le candidature è fissata al 7 aprile.

Gli stessi termini sono previsti anche dalla selezione pubblica, per soli esami, presso la Provincia di Lecco. In questo caso la ricerca dell’Ente locale riguarda 6 agenti di polizia locale, categoria C1, di cui 2 posti sono riservati ai volontari delle FF.AA. la selezione è per soli esami e i posti sono a tempo pieno e indeterminato.

Infine il bando (scadenza 7 aprile) della Provincia di Pisa riguarda 2 funzionari professionali area tecnica, strutturista, categoria D1. La selezione è per esami ed è prevista l’assunzione a tempo indeterminato.

Ecco 8 Province che offrono un lavoro stabile nel pubblico impiego e ideale per chi intende lavorare a due passi da casa

Passiamo adesso agli estratti dei bandi apparsi sulla Gazzetta n. 21 del 15 marzo. La Provincia di Monza e della Brianza ricerca 11 assistenti amministrativi contabili, di cui 3 posti riservati ai volontari delle FF.AA. L’assunzione sarà a tempo pieno e indeterminato (categoria C1), previa selezione per esame dei candidati. Per candidarsi c’è tempo fino a giovedì 14 aprile.

Sono 2, invece, i concorsi indetti dalla Provincia di Parma, entrambi con scadenza al 14 aprile. Si tratta di una doppia selezione pubblica, per esami, per la formazione di 2 elenchi di idonei. Uno riguarderà i profili di istruttore tecnico (cat. C) e l’altro quello di istruttore direttivo tecnico (cat. D).

Infine arriviamo alla Gazzetta n. 22 del 18 marzo e ai 5 concorsi della Provincia di Teramo. Nello specifico si ricercano:

3 istruttori amministrativi, cat. C, a tempo parziale (28 ore settimanali) e indeterminato. Uno dei posti è riservato ai volontari delle FF.AA.;

2 istruttori contabili, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 posto riservato alle categorie protette;

2 istruttori di vigilanza, cat. C, a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 posto riservato ai volontari delle FF.AA.;

2 funzionari amministrativi, cat. D, a tempo pieno e indeterminato, di cui 1 posto riservato al personale interno;

1 funzionario informatico, cat. D, a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato.

Chi fosse interessato a uno o più dei concorsi su esposti, raccomandiamo di prendere visione integrale del bando di pertinenza per tutti i dettagli del caso.

Approfondimento

Questa azienda pubblica offre 45 contrati a tempo indeterminato e l’unica prova scritta si terrà il 21 aprile.