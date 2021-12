A pochissimi giorni dal Natale inizia la frenesia dei classici ritardatari. Di chi non si è mosso in anticipo, di coloro che pensano sempre che “lo farò domani”. Poi, il continuo rimandare, alla fine, richiede il conto. Chiaramente, così facendo, poi si arriva agli ultimi giorni, quando il procrastinare non è più possibile. Si rischia, di conseguenza, di fare tutto di fretta e il margine di errore o di dimenticanza si alza inevitabilmente.

Ci sono quelli che già a fine novembre hanno completato i regali, magari sfruttando il Black Friday. Quelli che finiscono tutto entro l’Immacolata, dopo una visita all’Artigiano in Fiera. Quelli che, invece, devono aspettare la tredicesima più per necessità che per mancanza di programmazione. Infine, i ritardatari cronici dell’ultimo momento, che però, magari, sono dei decisionisti e non hanno molto bisogno di tempo per pensare, ma preferiscono il fare. Queste sono le categorie, poi, come in ogni cosa ci sono le mezze categorie o le sottocategorie.

Ecco 5 idee regalo last minute per salvare il Natale e non spendere troppi soldi

Spesso la strategia dell’attesa può essere premiante per trovare delle ottime offerte all’ultimo. Dai negozi online a a quelli fisici, ci si può davvero sbizzarrire. Chiaramente, la cosa più importante è pensare al regalo giusto per la persona giusta. Sembra banale, ma così non è. Non si possono regalare calzini stravaganti a chi è serioso, oppure intimo di un certo tipo a chi è classico. Il pensiero spesso vale più del regalo stesso.

Conosciamo un appassionato di bicicletta e di pizza. Rotella per tagliarla a forma di bicicletta. Poco più di 10 euro e il regalo può anche diventare simpatico soprammobile. Sempre parlando di sport, per gli amanti del running ecco calze termiche oppure passamontagna, sempre termico. Anche in questo caso, con pochi euro, si può fare davvero bella figura. Oppure una maglietta, sempre termica, magari di un bel colore acceso, se il destinatario non è un classico, ma un po’ eccentrico.

Appassionati di cucina o provetti chef. Si può andare su un grembiule poco serioso, su della presine oppure su particolari guanti. O ancora su un ricettario da sperimentare per le cene in compagnia o su degli utensili per la cucina che sappiamo mancano al destinatario. Se è un single o una single, poi, possiamo scegliere qualcosa di uso quotidiano, che possa essere sì simpatico, ma anche utile.

I romantici e l’amore

Per i più romantici, poi, ci sono le candele profumate oppure gli incensi o qualche fragranza particolare per profumare la casa. Non solo, cofanetti per prodotti di bellezza, creme e lozioni per il corpo che, ormai, usano anche molti uomini. A seconda del rapporto, sappiamo fino a che punto spingerci, perché più intimi siamo, più si può azzardare.

E se il regalo last minute fosse per il nostro lui o la nostra lei? Non sarebbe un dramma, anzi. Magari è meglio lasciare per ultime le persone sulla quale non abbiamo dubbi. Se non è sempre possibile sorprendere, in questo caso, l’importante è non sbagliare, a maggior ragione se il rapporto è consolidato. Non si misura un amore da un regalo, ma dal pensiero che sta dietro di esso. Se c’è quello, ben difficilmente si sbaglierà.

Ecco 5 idee regalo last minute per salvare il Natale e non spendere troppi soldi, perché l’importante non è esagerare, come diceva Enzo Jannacci. L’importante è trasmettere il giusto significato del regalo.