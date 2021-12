Quando pensiamo al primo piatto per il nostro pranzo di Natale, probabilmente la nostra mente si accenderà con l’immagine di fumanti risotti e piatti di pasta al forno.

Queste due portate principali sono quelle più tradizionali, cucinate e servite. E che pranzo sarebbe senza riso o pasta? In più, si possono riproporre anche ogni anno perché possiamo condirle con un’infinità di ingredienti, di mare e di terra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Tuttavia, come fare se fossimo stufi di cucinare sempre le stesse pietanze, anche se magari c’è quella varietà che non abbiamo ancora provato? Un’idea originale la potremmo trovare in questo articolo.

Infatti, presenteremo una ricetta che si fa al volo, perfetta per chi non ha grosse abilità in cucina, ma degna dei migliori chef.

Ecco il golosissimo primo piatto da preparare al volo che spopolerà a Natale più di pasta al forno e risotto

Mettendo da parte la pasta e il riso, per il nostro primo ci rimangono gli gnocchi freschi di patate.

Ovviamente, possiamo farli in casa, con qualche trucchetto della nonna, ma per praticità possiamo anche comprarli già pronti, solo da sbollentare.

Questi piccoli “bon bon” sono morbidissimi e cremosi di natura e lo diventeranno ancora di più se cotti al forno con questa ricetta.

Inoltre, andremo ad impreziosire il loro dolce sapore, esaltandolo con un ingrediente da leccarsi i baffi.

Ingredienti

Per 8 persone:

1,5 kili di gnocchi freschi di patate;

1,2 litri di latte;

85 grammi di burro;

80 grammi di farina;

133 grammi di gorgonzola piccante;

un cucchiaino raso di sale;

noce moscata quanto basta;

parmigiano grattugiato quanto basta.

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare una perfetta besciamella.

In un tegame capiente, a fiamma bassa, facciamo sciogliere interamente il burro.

Dopo, aggiungiamo la farina setacciata in una volta sola e mescoliamo energicamente e di continuo.

Non appena l’impasto sarà diventato leggermente dorato, iniziamo a versare il latte a filo, continuando sempre a mescolare.

Portiamo a bollore ma facciamo attenzione a non farla addensare troppo: la nostra besciamella deve rimanere morbida ed essere leggermente liquida.

A fiamma spenta aggiungiamo il sale e la noce moscata.

Mescoliamo ancora e incorporiamo il gorgonzola tagliato grossolanamente a cubetti.

Per farlo amalgamare alla perfezione, ripassiamo tutto con un frullatore ad immersione per 30 secondi.

A questo punto sbollentiamo gli gnocchi in acqua salata e, appena tornano a galla, scoliamoli con l’aiuto di una schiumarola.

Cospargiamo una teglia con un mestolo di besciamella al gorgonzola, versiamo gli gnocchi e copriamoli interamente con il resto del condimento.

Poi, spolveriamo abbondantemente con il parmigiano grattugiato e inforniamo a 200 per 30 minuti o fino a completa doratura.

Infine, serviamo quando ancora gli gnocchi sono ben caldi.

Quindi, eccolo il golosissimo primo piatto da preparare al volo e che spopolerà a Natale più di pasta al forno e risotto, per un risultato stellato.

Approfondimento

Altro che fritto, ecco come cuocere il baccalà la Vigilia di Natale per mangiare succosi e morbidi bocconcini alla siciliana.