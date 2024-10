Molte persone scelgono di investire nel mercato azionario, inserendo nel proprio portafoglio quei titoli che garantiscono anche i dividendi. Ma cosa sono questi ultimi? Si tratta di una parte degli utili che ciascuna azienda sceglie di distribuire ai propri azionisti a titolo di incentivo. Investire in aziende che premiano in questo modo gli investitori è conveniente anche per altri motivi. Infatti, come la storia dimostra, queste tendono ad essere più solide e a garantire maggiori introiti.

Ecco 3 titoli italiani a dividendo che hanno avuto le migliori performance del trimestre secondo gli analisti: Webuild

Dopo aver illustrato i motivi per cui potrebbe essere conveniente investire in titoli a dividendo, vediamo quali sono quelli di Piazza Affari che secondo gli analisti hanno performato meglio nel terzo trimestre del 2024.

Come riportato dalla rivista Morningstar, tra questi c’è la società di ingegneria e costruzioni Webuild, attiva in oltre 50 Paesi. Nel corso degli ultimi anni si è occupata della costruzione di dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, aeroporti e autostrade e non soltanto. Le sue azioni sono salite del 23,9% nell’ultimo trimestre. Attualmente vengono scambiate a 2,472 euro.

Ma che cosa dice il consenso degli analisti in proposito? Secondo quello riportato da Marketscreener, che ha raccolto l’opinione di 5 esperti, la raccomandazione media sarebbe Accumulate, mentre il prezzo obiettivo medio corrisponderebbe a 2,970 euro. Nel 2023 ha distribuito un dividendo di 0,071 euro per azione.

Vediamo adesso un altro titolo che ha performato positivamente secondo gli analisti della nota rivista.

Italgas

Italgas è un’azienda con sede legale a Milano e specializzata nell’attività di distribuzione del gas, nota in precedenza come Stige o Società Italiana per il Gas. Nel terzo trimestre, le sue azioni hanno guadagnato il 18,0%.

Dunque, vediamo adesso che cosa riporta Marketscreener in proposito. Secondo il consenso formato da 13 analisti, la raccomandazione per questo tiolo è Accumulate. Le sue azioni sono scambiate a 5,415 euro. Il prezzo obiettivo medio invece è di 5,804 euro. Nel 2023 ha distribuito un dividendo di 0,352 euro per azione.

Procediamo dunque con l’illustrare i dati riguardanti l’ultimo dei titoli di cui scriveremo oggi.

ANIMA

Appartiene invece ad un settore totalmente diverso da quelli citati la società ANIMA, che si occupa di asset management. Si occupa di realizzare e gestire soluzioni di investimento per tutti i suoi clienti.

In proposito, gli analisti di Morningstar riportano che nell’ultimo trimestre è salita del 17,0%, risultando tra i titoli di Piazza Affari più performanti in questo lasso di tempo. Insomma, un altro ottimo traguardo per quest’azienda. Ma che cosa dice in proposito il consenso degli analisti? Prima di tutto, ricordiamo che le azioni di ANIMA sono al momento scambiate a 5,340 euro. Il consenso degli analisti (8) segna come raccomandazione Buy e fissa il prezzo obiettivo medio a circa 5,531 euro. Nel 2023 ha distribuito un dividendo di 0,25 per azione.

Dunque, ecco 3 titoli italiani a dividendo che hanno avuto le migliori performance del trimestre secondo gli analisti. Ricordiamo che, prima di acquistare azioni appartenenti ad una determinata azienda, è sempre raccomandabile studiarne i fondamentali, dando anche particolare attenzione al bilancio. Solo in questo modo ci si potrà assicurare della sua solidità e della convenienza dell’investimento che si è prossimi a fare.

