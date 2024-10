Le azioni a sconto, o sottovalutate, possono rappresentare una grande occasione per gli investitori. Quando usiamo questo termine ci riferiamo a quelli che sono scambiati ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco. Per capire se un titolo sia sottovalutato si calcola il rapporto P/E (prezzo-utili) dividendo il prezzo corrente del titolo per il suo EPS e cioè l’utile per azione. Qualora il P/E risulti più basso del livello medio del settore di riferimento della società, il titolo potrebbe essere sottovalutato.

Il grande investitore e guru della finanza Benjamin Graham scriveva infatti che: “il punto non è pagare un diamante il suo valore reale, ma acquistare un pezzo di terra deserta che ospita segretamente un giacimento di diamanti”. Nel lungo periodo il mercato potrebbe tendere a riconoscere il vero valore dell’azienda, portando ad un rialzo del prezzo delle sue azioni, con grande profitto per i suoi investitori. Per questo, si dice spesso che un buon trader è colui che sa “comprare basso” per poi “vendere alto”, cioè acquistare titoli quando questi sono sottovalutati e rivenderli quando invece sono sopravvalutati.

Adesso che abbiamo spiegato che cosa sia un titolo a sconto, illustriamo 2 titoli azionari europei che potrebbero essere sottovalutati secondo gli analisti di una nota rivista finanziaria online e cioè Morningstar.

2 titoli azionari europei che potrebbero essere sottovalutati secondo gli analisti: ORSTED

Il settore di riferimento dei due titoli che citeremo è quello delle utilities, cioè delle imprese che si occupano dell’erogazione e della gestione di servizi. Uno dei titoli che in questo momento potrebbero essere sottovalutati secondo gli analisti di Morningstar è ORSTED, che appartiene ad una società danese di energie rinnovabili che offre soluzioni contro il cambiamento climatico e che è specializzata nello sviluppo di parchi eolici in mare.

Ma cosa dice il consenso degli analisti in merito? Come riportato dalla nota piattaforma Marketscreener, che riporta l’opinione di 26 analisti sul titolo in questione, la raccomandazione sarebbe Accumulate e il prezzo obiettivo medio corrisponderebbe a 464,42 DKK. L’ultimo prezzo di chiusura delle sue azioni è di 442,30 DKK.

EOAN

Secondo gli analisti di Morningstar, la società tedesca (che si occupa a sua volta di energie rinnovabili) vanta un bilancio solido e potrebbe beneficiare della crescita degli investimenti nelle reti elettriche in tutta Europa. La loro stima del fair value pari a 16 euro indicherebbe un “potenziale apprezzamento del 16% rispetto alla chiusura dello scorso 24 settembre”. Ecco quindi un altro titolo europeo appartenente al settore delle utilities che potrebbe essere al momento sottovalutato.

Cosa dice in proposito il consenso degli analisti? La raccomandazione media (17 analisti) è Buy e il prezzo obiettivo medio è fissato a 15.40 euro. L’ultimo prezzo di chiusura è stato 13,35 euro.

La situazione delle utilities del mercato azionario europee

Quindi, queste sono le informazioni principali da conoscere in merito a questi due titoli appartenenti al settore delle utilities e che potrebbero essere sottovalutati. Secondo i dati raccolti dagli analisti di Morningstar, la metà delle utilities europee sarebbe scambiata a un tasso di sconto di circa il 10% sebbene negli ultimi mesi queste abbiano guadagnato più dell’8%.

