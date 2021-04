La primavera è arrivata e con essa anche il momento di goderci il nostro balcone. Siamo pronti a decorarlo con delle piante stupende che faranno invidia a tutti. Ma magari viviamo in una zona molto ventosa o dove fa ancora freddo. Quindi, quali piante scegliere che possano resistere? Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo delle piante perfette per tutti i balconi. Bellissime da vedere, che donano eleganza ma che soprattutto resistono a quasi tutte le intemperie.

Ecco 3 meravigliose e coloratissime piante da balcone super resistenti a vento e intemperie

Quando si decide quali piante posizionare sul balcone bisogna considerare tanti fattori. L’esposizione alla luce del sole, la zona più o meno ventosa. Se il balcone è ben protetto dalla pioggia oppure abbiamo un terrazzo molto esposto. Ma esistono alcune piante ideali per ogni tipo di situazione. Resistenti e che hanno bisogno di poche cure per crescere rigogliose. Prima tra tutte c’è la Salvia. Poche persone sanno che non esiste solo la classica salvia da cucina. Ne esistono molte varietà che anche se non sono tossiche non sono ideali per cucinare. Ma sono bellissime da tenere in balcone o giardino. Dai fiori dalle sfumature viola ha bisogno di poca acqua. Non necessita di troppo sole è facile da curare. E darà un aspetto stupendo al proprio balcone.

La Petunia ha dei fiori bellissimi e super colorati

Si trova in una vasta gamma di colori. Dal bianco al blu, passando per il rosa e il viola. A differenza della salvia ha bisogno di un terreno un po’ più ricco. E è leggermente più impegnativa da curare, avendo bisogno di acqua. Non sopporta bene troppe ore di siccità. Ma per il resto si adatta bene anche a zone un po’ meno soleggiate. La maggior parte delle petunie in commercio sono degli ibridi e anche per questo sono molto resistenti. Attenzione però agli afidi e ai ragnetti rossi.

Per finire il Glicine, la regina delle rampicanti

Il glicine è una di quelle piante che dona eleganza istantanea a tutti i balconi. I suoi fiori lilla sono splendidi a cascata. È una pianta resistente, si adatta bene a qualsiasi clima. Come tutte le piante avere una buona esposizione agevola la fioritura. Ma riesce a adattarsi anche a zone meno soleggiate. Non teme il gelo, basta solo che sia in una zona un po’ più riparata del balcone. È un rampicante, quindi, non ha bisogno di troppa acqua, ma è bene che il terreno sia sempre umido.

Quindi, ecco 3 meravigliose e coloratissime piante da balcone super resistenti a vento e intemperie. Con queste piante si fa subito un figurone senza dover avere il pollice verde. Sono facili da curare e donano un effetto splendido.

