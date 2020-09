L’aspirapolvere serve solo a pulire il pavimento? Ecco 3 cose che può fare la tua aspirapolvere che non immaginavi. È possibile avere un’aspirapovere di vari marchi e a seconda di questi ovviamente il prezzo cambia. Ci sono quelle senza fili, quelle compatte, quelle che si smontano, con sacchetto, senza sacchetto: insomma ce n’è per tutti. Ma dovete sapere che questo strumento infatti potete usarlo in tantissimi altri modi. Curiose? Vediamo insieme quali sono e in quali situazioni vi può essere d’aiuto.

Ecco 3 cose che può fare la tua aspirapolvere che non immaginavi

Scopriamo ora insieme quali sono queste 3 cose che può fare la tua aspirapolvere che non immaginavi. La prima cosa è creare delle buste sotto vuoto. Prendete una busta della spazzatura, o qualcosa di simile senza fori, aspirate l’aria mantenendo la busta ben salda all’imboccatura dell’aspirapolvere, e chiudete velocemente. In questo modo riuscirete ad esempio a fare più spazio in valigia. Oppure se il vostro piumino è troppo ingombrante in questo modo occuperà veramente pochissimo spazio nel tuo armadio. Questo metodo potete applicarlo anche quando fate il cambio di stagione tra capi invernali ed estivi.

Potete pulire la tastiera del PC

Ebbene sì, il principio è lo stesso del pavimento. Prendete la parte finale di una bottiglia di una salsa e mettetela in cima al bocchettone della vostra aspirapolvere. Passate tra i tasti aspirando polvere e briciole. E ricordatevi di disinfettarla, perché la tastiera del PC è un covo di batteri.

Hai perso un orecchino? Prova con l’aspirapolvere

L’aspirapolvere ci è utile anche in questo. Ovviamente non dovete aspirare l’oggetto smarrito. Ma quello che dovete fare è prendere un elastico, fissare un pezzo di tessuto traspirante, le calze vanno benissimo, sul bocchettone della vostra aspirapolvere e iniziate a passare l’aspirapolvere dove credete che vi sia caduto l’oggetto smarrito. Molto probabilmente lo ritroverete sul tessuto che avete applicato, insieme magari ad altri oggetti smarriti che la casa nasconde.