Una nuova vita in arrivo è sempre un’emozione. Un’attesa gioiosa fatta di trepidazione e impazienza, ma anche di tanti preparativi. Non solo attenzioni e cure per la neo-mamma, come questi aiuti preziosi per prevenire le antiestetiche smagliature in gravidanza, ma soprattutto per il nascituro. Dalla coinvolgente scelta dei vari accessori, tutine, culla, passeggini e quant’altro, alla difficile scelta del nome. Trovarne uno convincente non sempre è facile, anche perché il più delle volte se ne cerca uno insolito e poco diffuso. Per chi è in attesa di una femminuccia diamo qualche suggerimento.

Ecco 13 nomi particolari e rari per le bambine ispirati alle eroine dei miti greci

I nomi derivanti dai miti sono poco comuni e soprattutto molto particolari. In più portano con sé la grandezza delle loro storie.

Molti nomi interessanti, affascinanti e sinfonici li possiamo ricavare dall’Odissea di Omero. Prima di tutto il bellissimo nome della moglie di Ulisse, Penelope che significa “la tessitrice”. Ma non solo, nella stessa opera troviamo anche due nomi dai suoni molto dolci: Nausicaa e Calipso, due donne belle e importanti per Ulisse. L’una principessa e l’altra divinità.

Altro nome intrigante da Omero è Cassandra, la potente sacerdotessa troiana figlia di Priamo dotata di preveggenza.

Non meno interessante Elettra, che significa “splendente”. È il nome della forte figlia di Agamennone che compare in diverse tragedie. Non possiamo non menzionare circa le tragedie il nome Antigone, carismatico come la giusta ed equilibrata figlia di Edipo, celebre per la tragedia di Sofocle.

Altri suggerimenti da altri miti e di divinità

Dolcissimo è il nome Euridice, protagonista di una storia d’amore tanto intensa quanto sfortunata con lo straordinario cantore Orfeo. Il significato di Euridice è “grande giustizia”.

Protagoniste di altri amori mitologici sono Dafne e Arianna, due nomi splendidi ed eleganti. Il primo significa “alloro” ed è il nome della fanciulla che fece innamorare nientemeno che il dio Apollo. Arianna, etimologicamente “purissima”, invece è colei che aiuta Teseo a uscire dal labirinto del Minotauro tramite l’astuto uso di un filo.

Concludiamo con degli splendidi nomi di divinità. Il vigoroso Artemide, o nella variante Artemisia, dea della caccia e indipendente. Selene, madre di Dioniso, che significa “splendore e personificazione della luna”. Il melodioso Calliope, nome della dea della musica e che significa “dalla bella voce”. E per concludere la figlia divina per eccellenza, Persefone. Figlia della dea Demetra e rapita da Ade, dio degli inferi, il suo nome è legato al ciclo della natura e all’alternanza delle stagioni. Infatti il suo periodico ritorno sulla terra porta la primavera e l’estate, dunque abbondanza e fertilità. Un nome che porta con sé un significato importante e incantevole.

Ecco 13 nomi particolari e rari per le bambine ispirati alle eroine dei miti greci che possono fornirci buoni spunti.