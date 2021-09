La comparsa delle smagliature è temuta da tutte le donne durante i cambi di peso, ma in modo particolare da una categoria: quelle in dolce attesa.

Infatti nelle maggior parte dei casi la gravidanza lascia questi antipatici segni sulla pelle che non raramente creano disagio e insicurezza.

È difficile molto spesso accettare questo cambiamento e queste imperfezioni. Ma si può cercare di evitarle: per prevenire le antiestetiche smagliature in gravidanza ecco gli aiuti preziosi da utilizzare.

Cosa sono e perché escono

Le smagliature sono difficili da attenuare una volta comparse, per questo è preferibile agire in via preventiva. Sono delle strisce di rottura delle fibre elastiche del derma, cioè lo strato cutaneo più profondo. Si percepiscono al tatto e si notano a livello visivo. Inizialmente si presentano di colore rosso, con il tempo assumono invece una tonalità biancastra e lucida. Quest’ultimo aspetto indubbiamente dà meno nell’occhio, ma dipende comunque da persona a persona. In gravidanza compaiono molto spesso. Ciò è dovuto sia all’aumento del volume e al dilatarsi della pelle, sia agli ormoni. Nelle donne in gravidanza, infatti, aumenta la produzione di cortisolo che va a indebolire le fibre elastiche della pelle, dunque è più facile che si verifichino spaccature.

Per prevenire le antiestetiche smagliature in gravidanza ecco gli aiuti preziosi da utilizzare

Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per contrastare le smagliature in gravidanza. I punti dove solitamente compaiono sono seno, fianchi e addome. Questi punti andrebbero trattati quotidianamente per far sì che la pelle diventi elastica e non ceda. Consigliati per questo uso i prodotti a base di oli, come quello di oliva, mandorle dolci e germe di grano, ma anche tante altre sostanze. Antiossidanti, acido ialuronico, elastina, vitamina E, acido boswelico ed elastina.

Non meno importante però è la nutrizione. Dovrebbe essere ricca di acqua, antiossidanti, proteine e vitamine, elementi che agiscono positivamente sulla flessibilità della pelle. Al contrario del fumo, che invece la danneggerebbe.

Anche alcuni esercizi fisici potrebbero aiutare, ma valutandone bene il tipo, poiché certo non è indicato sottoporsi a sforzi eccessivi. Inoltre alcuni esercizi rischierebbero di stirare la cute e quindi facilitare la comparsa di smagliature, come il tennis e il sollevamento pesi.

Seguendo le indicazioni del Ministero le smagliature post gravidanza potrebbero non essere affatto un problema potendole prevenire con piccole accortezze. Qualora invece si dovesse già averle e mal tollerarle, conviene informarsi per sottoporsi a trattamenti specifici che poterebbero aiutare a diminuire e a rendere più elastica la pelle. È importante dedicarsi a se stesse e vedersi al meglio.