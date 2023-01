Quali potrebbero essere le prospettive di un titolo azionario che in quattro mesi ha più che raddoppiato il valore delle sue quotazioni? Tenendo conto che dai massimi storici le quotazioni hanno perso oltre il 99,5% il recupero degli ultimi mesi può apparire come un palliativo, ma l’eccezionale pattern per le azioni Saipem potrebbe preludere a un rialzo di lungo periodo.

Eccezionale pattern per le azioni Saipem che potrebbero finalmente avere svoltato al rialzo

Negli ultimi 12 anni solo una volta il titolo ha chiuso l’anno con una performance positiva. Era il 2019 e le quotazioni avevano registrato una performance superiore al 30%. Per il resto una continua discesa con un ribasso di oltre il 99,5% dai massimi storici.

I primi segnali di ripresa, però, si erano già manifestati negli ultimi mesi e in un recente report avevamo messo in guardia dalla ripartenza sprint delle azioni Saipem. Dal quel momento in poi il titolo ha continuato a macinare pattern rialzisti come non si vedevano da tantissimo tempo.

Sono quattro le settimane consecutive al rialzo. Una sequenza che non si vedeva dal marzo 2022. Anche le medie sono incrociate al rialzo da ormai 11 settimane. Un pattern che non si vedeva dal marzo 2021.

Ecco, quindi, che vanno accumulandosi indicazioni sulla forza del titolo che è risultato essere il migliore al termine della seduta dell’Epifania.

Sembra quasi che gli operatori, abbiamo messo la correzione sul portafoglio ordini, i profit warning e la ricapitalizzazione per concentrarsi sul valore della società che rimane indiscutibile.

Negli ultimi tre mesi, quindi, Saipem è stato il migliore del Ftse Mib con una performance di circa il 70%.

Quali sono le indicazioni dell’analisi grafica?

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 6 gennaio in rialzo del 6,22% rispetto alla seduta precedente a 1,2205 euro.

Le medie sul time frame settimanale sono incrociate al rialzo, supportate anche dallo Swing Trading Indicator, e al momento non si vedono segnali di debolezza. Solo una chiusura settimanale inferiore alla media di breve (linea blu) che al momento passa per area 1,0927 euro, potrebbe indicare debolezza e che la spinta dei rialzisti potrebbe essere sul punto di esaurirsi.